【男賓止步】人夫擅闖哺乳室　新手港媽怒轟：放低件衫咪睇晒？

近年不少新手媽媽選擇餵母乳，惟在外餵母乳時，不時都會遇上尷尬情況。日前一名港媽在網上發文抱怨，指有日在母嬰健康院餵母乳時，竟有一名爸爸以陪伴太太為由，擅闖「男賓止步」的哺乳室，更毫不避忌疑似偷望其他媽媽，令樓主極度不滿，怒斥「（如果）放低咗件衫咪畀條粉皮睇晒？」帖文引起大批網民熱議，紛紛炮轟該爸爸自私，「基本尊重都冇」，更建議樓主可報警處理。

一名新手媽媽日前在母嬰健康院餵母乳時，目擊一名人夫擅闖哺乳室，令她相當憤怒。示意圖。（Gettyimages/視覺中國）

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該名新手媽媽日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指早前和初生寶寶到母嬰健康院，並在姑娘指導下，在哺乳室學習如何餵母乳，約10分鐘後姑娘離開，只剩她一個在哺乳室。未幾，有人敲門，一名原本在內餵母乳的媽媽步入，其丈夫則抱住初生嬰兒緊隨其後，樓主坦言當刻「真係呆咗」。

樓主又指該人夫完全沒有打算離開，更望住她及跟太太表示，「喂，橫掂入咗嚟，同BB包好張被先」其太太則識趣拒絕，「唔使啦，走喇！」樓主坦言幸好當時為BB掃風中，怒斥「放低咗件衫咪畀條粉皮睇晒？」而哺乳室門外亦清楚寫明「只限女仕，男賓止步」。

新手媽媽表示哺乳室門外清楚寫明「只限女仕 男賓止步」。（fb專頁「生仔要考牌系列」截圖）

帖文引起大批網民熱議，紛紛炮轟人夫不尊重他人，「自私到極點，鬼唔望佢哋老婆哺乳時有幾個男人望住佢bb哺乳」，認為樓主可以報警處理；亦有不少媽媽分享類似經驗，指在哺乳室餵母乳時，曾遇過一家三口闖入，操廣東話的爸爸表示負責沖奶粉，而操普通話的媽媽則「一碌木」，該網民忍不住開口要求對方爸爸離開，「個男人話OK，然後繼續沖埋支奶先」，令她百般無奈及氣憤。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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