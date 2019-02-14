【媽媽最痛】外傭誤將雪櫃插頭拔掉　40包母乳報銷　港媽勁心痛

不少媽媽即使多辛苦，都會堅持餵哺母乳，但最近有港媽則哭訴，因家中外傭誤將插頭拔掉，令雪櫃斷電，約40包以奶袋貯放的母乳全部報銷，大呼「好心痛呀！」其他媽媽們都深表同情，形容這是「媽媽最痛」，又紛紛留言安慰，建議她可以製作成母乳皂來洗澡，至少不會浪費。

一名港媽昨日（13日）在facebook發文，哭訴裝滿整個雪櫃的母乳全都溶掉。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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一名港媽昨日（13日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，哭訴裝滿整個雪櫃的母乳全都溶掉，「就係因為工人拔咗個插蘇嚟燙衫」。她指出，早已跟外傭說明這個插蘇位只給雪櫃使用，而房間內明明有3插蘇位，外傭卻因為「熨斗條線唔夠長」，還諸多解釋，「因我老公叫咗佢去煎年糕，所以唔記得插返」。樓主看着約40包的母乳毀於一旦，都大呼「救命……好心痛呀！」

一名港媽昨日（13日）在facebook發文，哭訴裝滿整個雪櫃的母乳全都溶掉。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

帖文引起不少網民共鳴，紛紛留言替樓主感可惜，「滴滴皆辛苦，好心痛啊！」、「完全感受到心痛、憤怒、傷心」，又指如果自己是樓主，「會嬲到爆炸」、「真係會發癲」，亦有人指本來雪櫃的插頭不能經常拔掉，「個雪櫃好快壞」。

有網民質疑樓主外傭是否故意，亦有人知她們缺乏常識，做事不上心，的確令人激氣。不過有其他媽媽就安慰樓主，稱可以免費幫她製作手工皂留念，其他則可以用以洗澡，「都可以用返落BB身上」，又鼓勵樓主「羨慕您咁多奶奶，唔緊要，一定儲得返，加油！」

根據衛生署資料顯示，擠出來的母乳存放在不同溫度下的時間有所不同，如新鮮擠出的母乳在室溫（即24℃以下），可以保存8小時，若放於加了冰種的冰袋（即15℃以下），就可保存24小時。至於存放在攝氏2至4度的雪櫃冷藏格，則可存放5日；如存放於攝氏-20度的獨立冷藏櫃，就可儲存6個月。