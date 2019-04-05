【復仇者聯盟4】首日預售戲院現人龍兼App癱瘓　網民：好快有黃牛

全球引頸以待的Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame），即將在本月24日於香港正式上映，不少戲院今日（5日）凌晨開始預售開畫日戲票，結果電影未播映，已經先來一回「搶飛之戰」。在全城瘋狂搶飛下，各大戲院網頁「死機」，亦有大批影迷到旺角、元朗、尖沙嘴等戲院輪候排隊，猶如樂迷排隊購買演唱會門票的場面一樣，認真誇張。

多區戲院今日凌晨出現人龍，大批影迷排隊購買《復仇者聯盟4》。（fb「The Avengers-復仇者聯盟(香港粉絲團)」圖片）

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「有幾多年未見過戲院係要排咁長龍等買飛？」由於「早睇早享受」，免得被「劇透」，加上官方早前公布，凡購買4月24日開畫日早上9時前場次的首批觀眾，即可獲贈紀念戲票一張，不少影迷昨晚已到戲院排隊等候購票。從網民圖片可見，元朗YoHo及尖沙嘴Isquare戲院都有過百人輪候，有人蓆地而坐，戲院職員亦帶起多條分隔帶，安排影迷有秩序地排隊，有人形容場面猶如搶購演唱會門票一樣。

UA院線網頁凌晨曾出現公告，指網站系統現正進行系統維護，請稍後再試或前往UA院線票房購票。（UA網頁圖片）

網上售票同樣熱烈，由於大量影迷同時湧入各大戲院網站，令系統不勝負荷，出現「白Mon」、「Error」等情況，有網民稱已付款買票，其後亦收到訊息通知交易失敗。百老匯院線在facebook專頁凌晨發帖，指「網站及手機購票服務系統發生故障，現正搶修中。如有需要，請到戲院售票處購票」，約兩小時後才交代系統回復正常。UA院線網頁亦曾出現公告，指網站系統現正進行系統維護，請稍後再試或前往UA院線票房購票。

有網民稱已付款買票，其後亦收到通知交易失敗。（網上圖片）

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記者今早嘗試登入各院線網站，發現全部系統已回復正常，購票程序暢順無阻，而開售日早上9時前的場次的確「一片紅海」，有些更已全部售罄，但仍有個別場次有較前或較側位置可選擇，2D場次亦較容易成功購票。

對於今次搶飛之戰，不少網民讚嘆《復仇者聯盟》的威力，「歷史上有冇一套電影可以做到咁嘅效果？」有人則笑言「梗係啦，人類存亡最後希望！睇定將來打WW3最後的結局」，另有網民稱這證明魁隆（Thanos）彈指之間令世上一半人消失的決定正確。有網民就估計很快會有炒賣情況出現，「好快有黃牛」。

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