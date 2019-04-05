內地推超迷你墓地　骨灰壓成晶石慳位　網民：死後房子也愈來愈小

祭祖是中國人傳統習俗，不少民眾都會趁清明節假期掃墓。香港骨灰龕位一直供應短缺，令先人「上位」無期，亦不能盡孝道。有內地私營龕場就推出「迷你墓地」，每個龕位只有0.06尺，用來存放壓縮過的「晶石骨灰」，更可以通過app視像遠程祭祀。不少網民認為遠程祭祀沒有意思；有人概嘆：「生前住不了好房子，現在連死後住的房子也愈來愈小」。

近日有內地有私營龕場推出「迷你墓地」。（梨視頻截圖）

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據內地傳媒報道，杭州錢江陵園最近推出「迷你墓地」，佔地只有15尺，每個龕位只有0.06尺，編上號碼的櫃如小型儲存櫃一樣，全櫃共可安放240個「生命晶石」。園內工作人員指，骨灰會通過高溫和壓力做成晶石，壓縮完的骨灰「一隻手捧得起」的大小，然後將之放在一個12 X 13厘米的容器內。

工作人員續指，親人可利用手機上傳相片，經過審核後，便可顯示在園內的屏幕上。此外，親友更可用手機，通過園內的攝錄機，同步進行遠程祭祀。

每個龕位只有0.06尺，編上號碼的櫃如小型儲存櫃一樣，共可安放240個「生命晶石」。（梨視頻截圖）

「迷你墓地」引起網民熱議，有網民表示，祭祀就是思念親人而去掃墓，遠程祭祀就已失去意義，「資訊的進步給人類帶來了便利，但不是什麼都可以代替的」；有人概嘆死也不能體面，「生前住不了好房子，現在連死後住的房子也愈來愈小」、「生前就沒有多陪伴，死後就直接遠端了，還不如把骨灰全撒了呢」；亦有人建議，倒不如把骨灰做成晶石當飾品隨身攜帶，會更有意義。

（梨視頻）

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