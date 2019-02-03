抱怨要回夫家祭祖過年　台人妻遭掌摑家暴　躁夫被離婚兼罰款

台灣新北市一名男子前年農曆年前夕打了妻子一巴掌，還將妻子強拖至廁所，造成妻子嘴唇破皮、手臂受傷。他向法官指出，因為新年將至，他邀妻子一起回老家祭祖，未料妻子開始抱怨，歇斯底力叫囂苦鬧，還揚言殺死他的父母，他為使妻子冷靜才打人，事後被判刑3月；民事部分，士林地院判賠6萬元台幣（約港幣1萬5千元）。

台灣有人妻子控告丈夫婚後多次對其施以家暴。圖為示意圖。（Getty Images）

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妻子提告主張，她和丈夫結婚超過4年，婚後丈夫多次對她家暴，但為了怕家人擔心，她選擇隱忍不說，未料丈夫2017年1月某日晚間，在住處打她巴掌，再將她從沙發上舉起，她趁機掙脫躲到房間，但丈夫不肯罷休，再將她拖出房間，拉至廁所，導致她手臂發紅受傷、嘴唇破皮，要求丈夫應賠償台幣50萬元（約港幣12.5萬）精神慰撫金。

男子則抗辯，妻子在婚前就常有脫序行為，婚後更是變本加厲，口出惡言污衊老爺奶奶，他當初是因為農曆年節將至，和妻子商量要帶小孩回老家祭祖，未料妻子開始諸多抱怨，還在深夜歇斯底里叫囂哭鬧，揚言到老家殺死他父母，他為使妻子冷靜，才會動手賞耳光，他又擔心妻子深夜外出有危險，才會迫於無奈和妻子拉扯，不慎讓妻子受傷，他認為妻子請求金額過高，盼法官駁回訴訟。

涉事丈夫抗辯指，他和妻子商量要帶小孩回老家祭祖時，對方突然歇斯底里地叫囂哭鬧，更揚言到老家後會殺死他的父母，沒法子下只好賞妻子耳光，試圖令其冷靜。圖為示意圖。（Getty Images）

兩人案發後已調解離婚，而刑事部分，男子被判刑3月，可易科罰金確定；民事部分，法院簡易庭原判男子應賠償妻子12萬元台幣（約港幣3萬元），雙方上訴後，合議庭審酌夫妻的學經歷、妻子受傷程度、男子加害情形等，改判男子應賠償妻子6萬元台幣（約港幣1.5萬）為適當，全案確定。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】