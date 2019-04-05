迫車主男友現身失敗　重慶女忘記牌子照扑洩憤　怒砸12輛名車

重慶一個停車場的12架名車一夜之間全被破壞，而理由令人哭笑不得。事源一名女子因為男友欠錢不還，又一直聯繫不上，一怒之下拿鐵棍跑到男友所住的屋苑的停車場，想打爛他的名車洩憤。不過，她忘記哪一架才是男友的車輛，「有殺錯，無放過」破壞場內12架名車，包括勞斯萊斯、法拉利及奧迪，當警方通知「女破壞王」需要作出賠償時，她後悔得當場崩潰大哭。

停車場內12輛名車被砸毀，包括平治、奧迪、寶馬、勞斯萊斯及法拉利。（網上圖片）

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上月29日早上，重慶有一名男子報案稱，自己停泊在停車場內的名車車身及玻璃受到不同程度的損壞，而10多架由其他人持有、停泊附近的車輛都有損毀。警方到場後經點算，發現總共有12輛進口車被砸毀，包括平治、奧迪、寶馬、法拉利、賓利及勞斯萊斯，價值不斐，具體損失暫時無法估計，但車內財物完整無缺，警員相信犯人並非扑車搶劫，於是翻看閉路電視片段，紀錄到一名女子拿着鐵棍在停車場遊走犯案。

警方經調查後鎖定「破壞王」是一名李姓女子，李女稱自己曾借錢給男友，但對方一直不還錢，近日更完全無法聯絡到，猶如人間蒸發，她懷疑男友故意躲避自己。為了迫男友現身，她警告男友若再不出現，就去砸毀他的車輛，但對方仍然沒有回覆。

根據閉路電視片段，女事主拿着鐵棍在停車場遊走犯案。（網上圖片）

至上月28日晚上，李女前往停車場犯案，但是由於她記不起哪一輛才是男友車輛，只依稀記得是一輛名車，大怒下寧枉勿縱，破壞全部名車洩憤，更認為自己行為所造成的金錢損失應由男友負責。

事後李女被警方拘捕，當她獲悉自己需要賠償及將受到法律處罰時，她即崩潰嚎哭，而其男友由始至終都沒有現身。

（綜合）