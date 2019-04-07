三父子Uniqlo內坐地玩卡　父責港女「眼盲」撞兒子　被趕揚言再來

動畫中任何地方都是卡片遊戲的戰場，但回歸現實，許多場地卻未適合玩卡。有女網民日前圖文並茂指，行經Uniqlo其中一間分店時，不慎撞到一名男童，隨即致歉，卻發現當時有三父子坐在店內的地面玩卡。父親看到兒子被撞，即用英文向兒子稱「啲人盲㗎，唔會帶對眼出街」。樓主當場以英文反擊，更向經理求助，最終店方請三父子離開時，該名父親臨走前揚言「聽日會再嚟」。樓主稱聽口音該三父子不像港人，而網民則批評該父親的行為自私，為孩子做了壞榜樣。

有女網民指行經Uniqlo時不慎撞到一名男童，隨即發現有三父子坐在地下玩卡，父親不但沒有道歉，而且用英文批評樓主「盲㗎，唔會帶對眼出街」，被趕時更揚言「聽日會再嚟」。（fb專頁「生仔要考牌系列」圖片）

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樓主日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，表示因好友即將誕下女兒，所以上月底到Uniqlo銅鑼灣分店擬購買印有米奇老鼠圖案的嬰兒衫套裝，並且打算速戰速決，買完便會離開。

樓主指當時是平日下午，她在童裝部「可能太專心搵…行行吓撞到嘢」，感覺是一隻小狗的高度，以為撞到其他人的寵物，於是道歉，但隨即發現被三父子怒瞪，3人分別年約30歲、8歲及5歲，正坐在地下玩卡。

該名父親疑操大馬或新加坡口音的英語，向兒子稱「啲人盲㗎，唔會帶對眼出街，唔使理佢」，樓主氣憤得以英語跟對方理論，但對方「完全唔覺得自己有問題」。樓主遂向經理求助，經理其後要求三父子離開，而該名父親則用英語揚言「我聽日會再嚟」，樓主即對方記得帶本生燈（Bunsen Burner）到店內煮麵，而事件擾攘約半小時。

帖文引起多名網民「畀嬲」，紛紛批評該名父親的行為自私和厚面皮，為孩子做了壞榜樣。有人則擔心該父親認為自己無錯，可能會反過來投訴，結果令職員受罪。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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