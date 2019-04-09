以為阿仔餵食朱古力餅　台父聞臭味先知有伏　一歲半BB孝心笑死媽

古有三十六孝，台灣最近出現「第三十七名」孝子，其孝行笑爆網。有媽媽網上分享，指日前一歲半兒子叫爸爸開朱古力餅，轉頭向爸爸遞上一小塊啡色物，台爸湊近驚覺有臭味，才揭發竟是疑由尿片跌出的糞便，險受害台爸笑言「兒子真孝順餵他老爸吃屎」，媽媽則稱自己笑到倒地不起。

幼子向爸爸遞上一小塊啡色物，父親以為是朱古力餅乾，正想食「餅」時，發現餅乾傳出屎臭味，才揭發是糞便。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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涉事母親育有兩子，不時在網上分享家庭照，甚為幸福，她近日又再次分享家中趣事到在fb群組「爆廢公社二館」，指才剛一歲半的幼子，早前示意叫爸爸打開一包朱古力餅乾，父親依言照做，其後開始食餅。

其間BB向爸爸遞上一小塊啡色物，父親以為是朱古力餅乾，正想開口食「餅」，惟湊近時卻聞到陣陣屎臭味，細看才發現兒子遞過來的竟是糞便，相信由尿片跌出來，兒子在不知情下拾起「以屎代餅」餵父。

台媽笑稱丈夫「差點吃進去…嚇死」，又說執返身彩的丈夫「好險有先聞到味道怎麼不一樣」、「小兒子真孝順餵他老爸吃屎」，廿四孝爸事後還不計前嫌為兒子沖涼，台媽則稱自己「在旁邊笑到倒地不起」。

這則帖文吸引約7200人讚好，網民齊稱「快笑死」、「剛剛笑到快往生了」，網民形容「這簡直是一場謀劃」、「以後吃朱古力餅乾都有陰影了」，更有人搞笑狂讚BB是「很孝順知道他爸沒吃過屎」、「有前途的年輕人」。

（fb群組「爆廢公社二館」）