【多圖！平成最後櫻花】日本福岡現絕色美景　粉色花海超夢幻！

一年一度櫻花季終於到來！不少港人亦趁舊年號4月底結束前，去欣賞「平成最後的櫻花」。有日本攝影師近日上傳相片分享福岡縣的絕美景色，粉紅色的櫻花配合粉藍色的粉蝶花，公園中滿天漫地的花海，旋即迷到一眾網民，紛紛表示要把握機會朝聖打卡。

福岡縣的「海の中道海浜公園」除了種植櫻花樹外，更有許多粉蝶花，形成兩種顏色花海的美景。（Twitter「puraten10_japan」圖片）

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其實這輯在Twitter上瘋傳的相片，是在福岡縣的「海の中道海浜公園」拍攝，園內除了櫻花樹外，更種植了許多粉蝶花，所以每當花季來臨時，便同時有粉紅色和粉藍色的花一同盛開出現，如油畫般超現實。

兵庫縣姫路城的櫻花亦續漸盛開。（Twitter「puraten10_japan」圖片）

樓主形容花海「清新又治癒心靈」，不少網民讚同，此等美景可以洗滌心靈，希望可以前往欣賞。帖文至今累積5.3萬個讚好，2.2萬次轉載。樓主又公開曾到東京黑目川、京都的蹴上傾斜鐵道、富士山河口湖和兵庫縣姫路城所拍攝的櫻花相片，張張都如仙境一樣。

（Twitter「puraten10_japan」）

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