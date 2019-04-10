史上最難開糖果罐！　台網民童年甜蜜與痛苦的回憶：開到厭世

大家小時候應該都吃過這款「森永多樂福水果糖」，有不同顏色多種口味的糖果，是不少人童年最愛的零食！不過要吃到這好滋味之前，還必須要先經過艱難的考驗……因為它的蓋子真的不是普通難開！網友們在爆廢公社回憶，以前為了要打開這蓋子，可是各種工具都用上了！

【圖輯】哆啦A夢、姆明，連再見螢火蟲嘅森永水果糖都有！共通點係個蓋一樣咁難開↓↓↓

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家裡工具全都派上用場

小時候為了吃糖果總是特別有毅力，就算力氣不夠，還是會想出各種方法，最常見的就是鑰匙、硬幣，或是螺絲批、剪刀，不吃到不罷休啊！「硬幣、鐵湯匙、一字批、鑰匙……看當下手邊有什麼」、「剪刀、原子筆、尺」、「槌子加爺爺的水果刀」、「跟媽媽借十元（台幣）打開、然後我又多了十元的零用錢」、「我都用牙齒，哈哈哈哈」

因為真的太難打開了，現在想起還是忍不住要抱怨一下……「開到厭世」、「這真的很麻煩，絕對不是徒手打的開的東西……就想吃顆糖，有必要嗎？」還會有不少悲劇發生……「這東西毀了我兩支原子筆」、「拿過水果刀開……刀子斷掉噴飛」、「湯匙尾巴不能用頭會歪掉……」、「我曾經拿湯匙開它，結果湯匙彎了」、「常常為了打開它，弄彎湯匙就算了，蓋子還飛出去，有一次打到媽媽她就沒收我的糖果了。」

靠長輩最實在。「當然是叫別人開」、「有阿嬤叫阿嬤，有爸媽叫爸媽」、「小時候都找爸爸」、「媽媽的手」、「阿嬤長長的指甲」、「阿公的假牙」……

其實開蓋是有小技巧的：「搖ㄧ搖蓋子就會鬆了，不用工具」、「鐵盒大力搖搖，糖果撞鬆再手拉起來XD」、「用湯匙開過以後不要用力蓋回去，留一些空間之後就可以用指甲輕鬆開」！

以前這種糖果可不便宜，都要逢年過節才能買來吃，小時候都覺得是奢侈的幸福啊！而且還會讓人想起感人的《再見螢火蟲》（見圖輯），真的是有滿滿回憶的糖果呢！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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