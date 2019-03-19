日本明治牛奶包裝隱藏兩個訊息！　放大乳牛圖案有驚人發現

日本明治牛奶包裝上的奶牛成為日本網友們探討的話題。包裝上的奶牛看上去腳下踩著草，但細看其實是「MEIJIMILK MEIJIMILK MEIJIMILK」的文字。 事實上這樣的包裝還隱藏著另一層秘密，到底是什麼呢？

飲過嘅朋友又有無察覺隻牛踩住嘅唔係草？（按圖放大）↓↓↓

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日本明治牛奶包裝上的奶牛成為日本網友們探討的話題。包裝上的奶牛看上去腳下踩著草，但細看其實是「MEIJIMILK MEIJIMILK MEIJIMILK」的文字。事實上這樣的包裝還隱藏著另一層秘密，到底是什麼呢？讓我們來看看明治牛奶的廣告部負責人是怎麼說的吧。

這是草嗎？

一直標名「明治牛乳」的牛奶多年來以大眾熟悉的味道出現在人們的生活中，牛奶成分簡單，追求自然原味。2011年更新的包裝之後一直沿用至今。引起網友熱議的正是包裝上畫著的奶牛圖案。雖然看上去像是奶牛踩著草，但仔細看會發現牛的腳下寫著一行「MEIJIMILK」的文字，做成了草的模樣。在推特上公佈了這一事實之後，網友們表示「這是草ww」、「多麼優秀的設計啊！」

牛的模樣是？

實際上，包裝設計還隱藏著另一個秘密。就是奶牛的樣子。仔細看會發現靠近奶牛頭的部分是美洲大陸，尾巴的部分是日本列島和歐亞大陸。為什麼要這樣設計？廣告部的負責人解釋說：「牛奶是人們生活中必不可少的飲品。為了能夠更加貼近消費者的生活，我們在設計上不會把圖案設計的太大太誇張，讓能夠注意到這些小秘密的消費者能夠感受到些許驚喜和愉悅。所以我們是帶著娛樂的想法來設計的。」草用字母來設計，牛用世界地圖來設計，這也寄託了明治企業希望「生活在地球上的人類與牛和諧共處的美好願望」。

包裝的設計者為設計師佐藤卓，2019年他將為迎來發售第18年的招牌商品「明治美味牛奶」的包裝親自做設計。

廣告部的負責人接著說：「請大家一定要關注明治美味牛奶的新包裝。包裝的設計很用心，由遠及近的要素展現會不同。從店裡的遠處看這款商品，會看到基本的白藍色商品名的要素，走近看會發現有杯子和牛奶的圖案，拿到手裡會清楚的看見圖案。」