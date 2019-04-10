唔食其他細魚　海洋館鯊魚唔通係食素？　專家澄清原來係咁

鯊魚在海中稱霸，基本上想吃什麼就吃什麼，任何海洋生物見到牠也避之則吉，不過最近有網民提出疑問，好奇海洋館中的鯊魚為何不會吃掉其他魚，更一度懷疑鯊魚是素食主義者，結果引來大批網民熱議。 不少人笑言鯊魚是由工讀生扮演，大家是「同事」關係，擔心吃掉「同事」會被主管罵或解僱。對此，台灣一海洋館出面闢謠，公開鯊魚跟其他魚和平相處的真相，令不少網民驚呼：「長知識了！」

日前有網民提出疑問，「為什麼海生館的鯊魚不吃其他的魚？」結果引起大批網民熱議。（示意圖，Gettyimages/視覺中國）

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該好奇網民日前在台灣PTT討論區發文，表示前幾天和家人到海洋館參觀，看到鯊魚在缸內游來游去，但明明關在一起的其他魚都是牠的獵物，「怎麼不會看到鯊魚自助餐的畫面？」，甚至令他懷疑鯊魚是素食主義者。

日前有網民提出疑問，「為什麼海生館的鯊魚不吃其他的魚？」結果引起大批網民熱議。（PTT討論區截圖）

帖文一出，竟引起大批網民熱議，笑指鯊魚其實是工讀生所扮的，「因為他們是同事關係，感情好」，「大家都是同事，平安下班才是真的」，擔心吃掉「同事」會被主管罵或解僱。亦有人指技術已升級，「你不知道機器鯊魚以取代傳統人力工讀生？」，「那是VR 虛擬投射，路徑都寫好了」。

台灣國立海洋生物博物館事後忍不住出面闢謠。（fb「台灣國立海洋生物博物館」專頁截圖）

眼見網民極富創意，台灣國立海洋生物博物館也忍不住在facebook專頁出面闢謠，解釋鯊魚屬於海中兇猛的肉食者，遊客看到牠們在缸中與小魚和平共處，「是因為牠們已經吃飽啦」。

原來每天海洋館閉館前半小時，工作人員都會將近百公斤的飼料投入池中，讓大大小小的魚吃個夠，例如護士鯊吃飽後，「就會懶得花力氣追捕小魚，準備呼呼大睡」。由於每日有固定的餵食時間，故較少發生鯊魚吃小魚的現象，「除非…沒有被餵飽」。

（PTT、fb「台灣國立海洋生物博物館」專頁）

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