【係愛呀】馬來妻落足心機炮製卡通便當　老公小朋友食完都大讚！

相信所有家長都會盡一切能力把最好的給予小朋友。近日一名來自馬來西亞的妻子Woody在facebook上載多張自製卡通便當的相片，賣相非常可愛、吸引，獲逾1400個讚好。Woody坦言其實自己並非大廚：「我好多嘢都係上網學，自己試出嚟。」她更開心分享便當的製作技巧，直言「其實唔難」！

近日一名來自馬來西亞的妻子Woody在facebook上載多張自製卡通便當的相片，因為賣相太可愛又吸引，帖文獲逾1400個讚好。（「the_happy_food」IG圖片）

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馬來西亞籍的Woody，今年38歲，本來是位設計師，與港籍丈夫結婚後在港居住，更誕下小朋友。Woody後來因為太想念家鄉，丈夫答應帶小朋友搬回檳城居住兼開時裝店做生意。她的小孩今年7歲，因為上學要帶便當，Woody於是決定抽私人時間於網上自學製作卡通便當，希望令小朋友吃得既健康又開心。

她解釋，自己當初其實對廚藝一竅不通，在去年12月才開始自學製作便當，初時要花2小時才完成，她坦言「我係新手，廚藝都係麻麻，便當只係整好簡單嘅配菜」。現時每次製作便當前一晚，都會讓小朋友選擇喜愛的卡通人物，並先做好資料搜集，隔天早上就有更多時間準備。

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除了便當，其實Woody更喜愛製作甜品，包括卡通造型蛋白餅、唧花蛋糕等。她坦言：「我鍾意整啲靚靚哋嘅食物或者便當畀屋企人同朋友，大家都會好開心」。她現時更開設IG帳戶「the_happy_food」，也經朋友介紹在fb群組「今晚煮乜好？」分享作品，獲不少網民大讚「睇得又食得」。