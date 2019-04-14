【附詳細教學】大馬人妻整卡通便當爆紅　公開製作技巧1個鐘搞掂

馬來西亞籍媽媽Woody的卡通便當獲網民大讚，今次她公開製作心得與技巧，包括所用的工具及烹調方法等，希望大家都能成功親手自製便當！ Woody指製作便當，材料新鮮非常重要，她表示即日早上煮配菜最好，「夠新鮮連調味都可以落少啲」。她坦言自己並非專業廚師，所以便當的配菜盡量以簡單為主，而一個便當內，飯、蛋、菜及肉是不可缺少的鐵四角，在配菜選擇上，她有以下建議：

大馬人妻Woody表示，如果煎蛋皮時想平滑一點，可加一羹生粉開水或鮮奶，然後慢火煎。（「the_happy_food」IG圖片）

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蛋：

1. 日式玉子燒（煎蛋捲）

材料：

3隻蛋

鹽、糖 適量

鮮奶 適量

小貼士：如要在口味上作出變化，於平底鍋上煎時，可加入紫菜或肉鬆或芝士，再捲起蛋即成。

2. 煎蛋皮（用作鋪飯面或整蛋花亦可）

發蛋前先加少許鹽、糖及蛋黃醬調味，再用平底鍋慢火煎好。

小貼士：如要蛋皮煎出來亦平滑，就要加一羹生粉水或鮮奶。

肉：（盡量用新鮮肉）

1. 炸雞粒（用雞脾肉）

2. 煎扒（魚、雞、豬即可）

3. 咕嚕肉

4. 蘿蔔 / 薯仔炆肉

小貼士：想早上花最少時間製作便當，建議在前一晚先醃好肉類。

菜：

1. 烚菜

2. 蒸南瓜 / 蕃薯

以上選一，再加新鮮車厘茄。

+ 3 + 2

飯：

來到便當靈魂的飯製作部分，Woody稱用珍珠米較好，因為煮出來的飯較有黏性，卡通造型自然不易鬆散。而飯煮好後，亦可加入不同調味料以作混色，最後用保鮮紙包飯並塑出想要的卡通人物形狀。

顏色飯糰的調味料：

1. 肉色 = 少許茄汁

2. 啡色 = 少許老抽

3. 綠色 = 用菜葉包或加綠豆蓉 / 紫菜碎 / 菠菜汁

4. 藍色 = 蝶豆花汁

5. 紅色 = 紅菜頭汁

小貼士：如是卡通人類造型，只需加少許茄汁於人臉的飯糰面層，底層用白飯即可避免小朋友吃太多調味料。

包好飯後，即可做裝飾，Woody以Mario系列便當作例子給大家參考。

馬來西亞籍媽媽Woody的卡通便當獲網民大讚，今次她公開製作當中的心得與技巧」。（「the_happy_food」IG圖片）

工具：

小型食物剪刀

尖頭夾

牙籤

保鮮紙

Yoshi全身及頭的製作方法：（所有卡通人物亦一樣）

1. 用保鮮紙包飯並塑出形狀，再取出保鮮紙。

2. 用烚好的菜葉包飯，再用保鮮紙在外層包好並塑形，令菜及飯黏在一起。

小貼士：手、腳、頭3部分如拼合有困難，可用牙籤串起飯糰，如怕小朋友吃到牙籤，可炸數條意粉取代，更可作食用。

眼的製作方法：

1. 白色芝士（熱溶少許或用牙籤在上面畫出形狀就不需用剪刀）或煎蛋白

2. 紫菜（用尖頭夾夾起，再用剪刀能煎出細微的圓形；對摺紫菜可剪出2個同尺寸的圓形）

小貼士：蛋黃醬有重要作用，可用牙籤點上少許作為卡通人物的眼白，令造型更加有神；甚至可用作膠水把紫菜碎黏上需要的位置。

+ 21 + 20 + 19

其他人物細節的製作技巧：

1. 如人物有眉，可用剪刀將紫菜剪成極幼直線，再用牙籤或尖頭夾調整需要的弧度。

2. Yoshi的鞋、背脊；Kinopio或其他菇的紅色圈，可用剪刀把車厘茄剪出適量的圓形。

3. Mario的帽子用蟹柳即可。

Woody表示如人物有眉，如圖中的麥太，可先將紫茶剪成幼條，黏上飯後再慢慢調整角度。（「the_happy_food」IG圖片）

小貼士：所有步驟完成後，可在臉頰加少許茄汁，令造型更可愛。