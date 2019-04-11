【網騙】美顏相機照一照　大媽變網紅美女？　網民：看到懷疑人生

近年來短影音、直播興起，不少人都開帳號搞直播錄影片期待成為網紅賺錢，還有人會追蹤小哥哥小姐姐的帳號，就算沒什麼內容，每天看他們妝得美美賣賣萌也覺得紓壓。 近來有網友錄下幾段側拍網紅直播、拍片時的畫面，與常見網紅膚白眼大嘴兒小的樣子相差甚遠，不要說仙味變地味了，有些根本是隔壁大嬸啊！

網友笑言以為在看進擊的巨人。（影片截圖、USJ宣傳圖）

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【圖輯】有冇差咁多？「真人VS直播畫面」對比圖（按圖瀏覽）↓↓↓

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網友點睇？

「全程Ｏ嘴看完」、「看得我懷疑人生」、「警察叔叔這裡有老千集團」、「看照片想犯罪，看本人想自衛」、「出來見面的話可能會發生命案」、「抖內的看到會不會想自殺……」、「難怪媽媽說和網友見面會很危險」、「我還以為我在看進擊的巨人……」

巨大的落差讓很多人都看到拳頭硬硬的，不過也有些人焦點與大家不一樣，整個都安心了呢。「如果大部分人還是有肚腩的，那我就放心了。」、「好恐怖的畫面……突然覺得自己真實多了……天然的最好」、「我知道要如何擁有鎖骨了😆」、「好勵志呀！」

當然也有人不相信心心念念的女神實際上是這種鬼樣子，立刻拿起放大鏡扮柯南糾錯。「很明顯前面拍的是特地醜化誇張自己先，後面正常化妝拍過的，哪裡可能化到這樣濾鏡就有這個效果！抖音影片笑笑就好了別太認真」、「只有我覺得是假的嗎？」、「這是惡搞不是真的吧」、「哪個修圖軟體這麼猛」、「假的吧，第四個的項鍊不同款」、「那粉不至於都沒推開啦，太浮誇了」

拍影片連臉上的妝都一條條的沒有塗開有點扯，然而有網友表示網紅們會將手機美肌開到最大，那些妝都是已經調配好的。「是真的，然後開無他相機，效果超好。我有幫人拍過短視頻，的確會這樣做。最重要是美顏相機太強。」、「白色有膨起來的效果，深色是陰影效果，沒胸的就會有大咪咪的錯覺，鼻子也會感覺變挺，臉變小……想修哪裡就塗哪裡。」、「如果我沒認識浪live的直播主我也會覺得是假的，這影片可能有點浮誇，但很多直播主真他X醜」

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呃……不知道這片中真實性有多高，但中國網路傳言「我與網紅的距離就差一個美顏相機」，多少還是有些可信度的，大家網戀需謹慎，抖內請理智呀！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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