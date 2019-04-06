泰網紅Lowcostcosplay《海賊王》神作瘋傳　前面路飛、後面女帝

標榜以超低成本扮演各種動漫和電影角色的泰國網絡紅人「Lowcostcosplay」，最近以《海賊王》角色為藍本創造了「神作」，火速在網上熱傳。今次版主以紛絕技「一身分飾兩角」，先用油彩將前身畫成路飛的裝扮，再在背面畫上「海賊女帝」波雅．漢考克，更把自己圓鼓鼓的臀部充當波雅的豐滿上圍，經鏡子倒影的神奇安排下，版主成功在一張照片中呈現兩個角色。這個「神作」短短4天已獲得逾39萬人讚好，多達16萬次分享及逾6萬個回應，可見網民反應極度熱烈。

「Lowcostcosplay」今次再以一人分飾兩角，用油彩將自己前身畫成路飛，後半身則畫上「海賊女帝」波雅．漢考克，更把臀部充當角色的豐滿上圍，「神作」獲激讚。（fb專頁「Lowcostcosplay」圖片）

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泰國網紅「Lowcostcosplay」不時在facebook專頁上載以超低成本製作的搞笑cosplay傑作，通常分為四格，首三格交代他如何扮演及使用什麼道具，最後一格就是「製成品」。過往版主曾擺出閉目沉鬱表情，扮作里安納度狄卡比奧，再以一隻公仔及一個熨斗分別充當琦溫絲莉及船頭，「神還原」著名電影《鐵達尼號》的海報，作品令他打響名堂，至今累積了近390萬粉絲。

Lowcostcosplay經常會利用水果、家具等道具，低成本扮演動漫角色，例如《海賊王》中的卓洛、《龍珠》中的菲利及《火影忍者》中的內輪佐助等，均獲得網民激讚。版主於本周二（2日）再次上載「神作」，一如以往分成四格，在第一格圖片中，只見版主穿上藍色內褲及戴上草帽，展示不同顏色的油彩、一支毛刷及一塊鏡；隨後他用毛刷將上半身塗上紅黃兩色。

Lowcostcosplay曾擺出閉目沉鬱表情，扮作里安納度狄卡比奧，一隻公仔及一個熨斗分別充當琦溫絲莉及船頭，「神還原」著名電影《鐵達尼號》的海報。（fb專頁「Lowcostcosplay」圖片）

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到第三格圖片，從鏡子的反射可見到Lowcostcosplay前身畫上紅色中袖衫、黃色褲帶及藍色過膝短褲，看出是在扮演《海賊王》男主角「草帽路飛」，而其背部則畫上「海賊女帝」波雅．漢考克的上半身，其中版主的臀部充當了波雅豐滿的上圍。最後一格是動畫截圖，同時有路飛及波雅，而Lowcostcosplay則利用鏡子倒影，把動畫截圖「神還原」。

這幅路飛及波雅的「神作」成為網上熱話，該組圖片在4天內錄得逾39萬人「讚好」，網民來自世界各地，許多人大讚「高汁」（高質），更笑言Lowcostcosplay的臂部皮膚保養得很好，更有粉絲問到底是誰為他畫海賊女帝，讚賞畫功很好。

（fb專頁「Lowcostcosplay」）

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