台女想同美食合照　男友錯重點影事業線　網民爆笑：男友視角

自從手機有了攝影鏡頭後，「拍照技巧」就成了當男友的必備技能，學不好的，就等著女友的咆哮吧！ 像這位正妹就不滿地抱怨，和男友出門約會吃大餐，想和牛排來張合照，結果男友拍的到底是什麼鬼啊？她的臉呢？

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該男友竟沒拍臉部，讓女方大發雷霆（點圖放大）↓↓↓

這照片有什麼問題嗎？「男性朋友一致表示這照片沒有問題啊」、「男朋友很會抓住重點喔」、「懂拍」、「拍照當然只拍重點」、「他只是拍他注意的地方」、「吃飯當然是拍食物，這手法沒問題」。

構圖深切有內涵，不錯不錯。「2019年度最佳攝影獎」、「根本得獎作品，快報名參賽吧！」、「構圖深切有內涵，這我給100分！」、「拍照技術太會」、「拍得很好啊！美食佳餚進入眼簾；是多麼栩栩如生！」。

從照片知性格，男友孝順又老實啊（？）「有禮貌知道要先拍長輩（女性胸部的戲稱）」、「這男友很孝順，幫長輩拍照呢」、「敬重長輩的男友，要珍惜啊」、「不錯的男朋友懂的拍長輩吃飯」、「他只是很老實的拍出自己要吃的東西而已」、「他在拍他的最愛啊～」。

男友「zoom in」行家，好人一生平安。「我也是這樣拍」、「這叫男人視角，沒錯啊」、「男友視角😂」、「根本是男友視角！啊嘶～～～～～！」、「男友的意思是『比牛排大』」、「炫耀文無誤😎，比小餐包還紮實」、「乳溝深深，誤人一生」、「這樣相比下來，食物真的沒那麼可口了」。

這樣的男友我家也有！

拍照只抓「重點」的怎麼會只有原PO男友一位呢？眾女感嘆「原來大家都有一個很欠打的男友」……（按圖欣賞其他男友傑作）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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