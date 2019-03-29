【情侶必學】微博熱傳「男友帶我打氣球」遊戲　隔空傳愛無難度

情侶間不時會互傳短訊關心對方，彌補相思之苦。近日微博則熱傳一個「男友帶我打氣球」遊戲，男友藉短訊傳送大量氣球Emoji給女友，着對方如玩攤位遊戲一樣，告訴自己用「槍」將哪個氣球「打爆」了，男友再借機送禮物給女友。雖然遊戲相當「土炮」，而且男友擺明「造馬」，不過不少女友們都明顯非常受落，更將對話截圖上載「放閃」。

微博熱傳一個「男友帶我打氣球」遊戲，男友借短訊傳送大量氣球Emoji給女友，着對方告訴自己將哪一個氣球「打爆」了，男友再借機送禮物給女友。（微博圖片）

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開始遊戲的方法很簡單，男友只要先用一個短訊傳送大量氣球Emoji給女友，問女友打中了第幾行、第幾個，再將該氣球換成女友收到會感開心的東西的Emoji便可。從微博網民的對話圖可見，男生送的不外乎都是鮮花、手袋、唇膏等，但亦有男生非常花心思，將女友選中的氣球換成音符，親自打電話去唱情歌，或將女友選中的氣球換成炸彈，再將所有氣球換成心心Emoji，給女友驚喜。

Sweet爆對話逐個睇：

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「失敗」個案一齊睇：

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不少情侶都借此機會將對話截圖放上網「放閃」，不過亦有情侶將浪漫小遊戲變成搞笑對話，例如男友傳了50個氣球Emoji給女友，說付3元有5支槍，結果女友直接付30元，一口氣包下所有氣球，說：「直接給我獎品吧！」亦有男生在女友付錢後稱：「城管來了，要收攤。」將遊戲變成「騙案」。

（微博）