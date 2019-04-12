標榜少油少鹽　營養師紐約開「乾淨健康」中餐館　網民轟種族歧視

不少外國人都愛吃中菜，美國營養師哈斯佩爾（Arielle Haspel）亦不例外，還在紐約開了一間中餐廳，但她對外宣傳時強調餐廳的特點是「clean」（可指乾淨或健康），結果惹來網民批評她種族歧視。

哈斯佩爾最近在紐約格林尼治村（Greenwich Village）開設了一間名叫「Lucky Lee’s」的中餐廳，豈料店名和宣傳手法被網民批評帶有種族歧視。（Instagram）

菜牌上有「香烤橙味椰菜花」

哈斯佩爾最近在紐約格林尼治村（Greenwich Village）開設了一間名叫「Lucky Lee’s」的中餐廳，她在宣傳時指餐廳是為「愛吃中菜又想吃後感覺良好」的人而設，又多次暗示中菜不健康。她曾在一篇Instagram貼文寫道：「聽說你對撈麵為之瘋狂卻很少吃？你說吃完第二天會胃脹和不舒服？那你就要試試我們餐廳不太油不太鹹的撈麵。」她在網誌稱，許多餐廳用味精、牛油和高鈉豉油，她不會光顧附近的中餐館，因為吃完第二天會非常口渴，手指也會腫起。

這些言論惹怒了網民，許多人留言批評「你聽不出自己有多種族歧視嗎」、「別侮辱我們的文化然後從中獲利」、「你在暗示中菜不健康和不乾淨」、「味精令人不適的說法沒有科學根據」；有網民稱，看到菜單上的「香烤橙味椰菜花」就知道餐廳賣的根本不是什麼中菜；還意見指出，傳統中菜並非哈斯佩爾所說的那樣，她吃到的中菜多油多鹽，只是因為當年移民開的餐廳要迎合美國人口味。

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餐廳名字疑故意誤導食客

另外，有網民批評餐廳名字「Lucky Lee’s」故意誤導顧客，令人以為餐廳是華人所開。哈斯佩爾其後解釋，她說的「clean」是指菜式無麩質（gluten-free）、無添加糖、少油少鹽，餐廳取名為「Lucky Lee’s」是因為丈夫名字是「Lee」；她又表示「你們的反應清楚表明，我們餐廳的理念存在文化敏感性，我們承諾會聆聽和反思。」

雖然認為哈斯佩爾歧視華人的網民並不接受其解釋，但同時也有不少為她辯護的聲音，覺得哈斯佩爾被攻擊只因她是白人，雙方掀起罵戰，就連評論網站Yelp也留意到該餐廳的頁面有「不尋常活動」，在短時間內湧現大量1星和5星評價。

（綜合報道）