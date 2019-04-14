患怪病全身發炎無錢醫　「印度美人魚」為減痛楚浸湖水20年

印度東部西孟加拉邦65歲女子戈殊（Pataruni Gosh）患有一種不明疾病，身體多處發炎且疼痛難當，但由於家貧，無法到醫院接受治療，20年來每天日出前便出發，跑到住所附近的一個湖，全身除了頭部均泡在湖水中，日浸12到14小時，一直到太陽下山才抽身回家。

戈殊在1998年患上這個頑疾，導致身體多處發炎和疼痛，一旦皮膚被陽光照到情況更是嚴重；然而因為家貧，沒有錢去醫院接受治療，後來她發現唯一能減輕痛楚的方法，就是把身體浸在水中，於是她開始每天都去浸湖水，久而久之還被稱為「印度美人魚」。

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食慾不振 湖中進餐

這個病令戈殊變得食慾不振，每天僅進食少量米飯和蔬菜。由於害怕寂寞，戈殊的家人會帶食物湖邊陪她用餐，不少村民也會經常前往看望她。家人很擔憂戈殊的病情，但實在束手無策，只盼有日能帶她到醫院治療。

由於戈殊的其中一個病徵是皮膚不能接觸陽光，有指她可能是患上了遺傳性疾病「著色性乾皮症」（Xeroderma pigmentosum, XP），患者皮膚細胞被陽光中的紫外線破壞之後不能自行修復，另有人猜測她患的是多形日光疹（polymorphous light eruption）或紅斑狼瘡症等；一些迷信的村民甚至認為，這是神對戈殊的考驗，她長期浸在湖水中，有朝一日會成為「湖水精靈」。