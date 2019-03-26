湖北童現「紫砂掌」疑怪病輾轉各科求醫　揭「病因」為新買牛仔褲

湖北一名12歲男童一日突然患上「怪病」，手掌發紫、顏色時深時淡，到醫院經多名醫生檢查和治療，仍找不到病因。直到有日一名醫生「靈機一動」，叮囑家長為男童好好洗手，「怪病」才突然「治」好。 原來，男童喜歡將雙手插在褲袋，新買的牛仔褲掉色嚴重，才會把他的雙手染成藍色。

多位醫生找不出原因的「怪病」，原來只是牛仔褲掉色。（網上圖片）

3月23日下午，一對夫妻帶著12歲的兒子到武漢兒童醫院看「怪病」。男童吳藍（化名）平時跟祖父母在荊州生活，三日前手掌突然變得青紫，晚上浸熱水後顏色會變淡，但不久後又變成青紫色。

觀察兩天仍是如此，兩老帶他去當地醫院檢查，醫生一開始懷疑他心臟有問題，但檢查血、尿、心電圖等，結果均是正常。因擔心兒子患上怪病，其父母從外地趕回荊州，帶著兒子趕到武漢求醫。

多次檢查均無發現異常

吳藍由武漢兒童醫院首席導診護士周梅負責處理。她首先觀察吳藍的情況，只見他面色紅潤、雙手皮膚溫度正常、神志也很清醒；詢問他最近有沒有接觸到染色的東西，或者吃了特殊的食物，吳藍也一一否認。

雙手莫名青紫，此前檢查都正常，又不見其他異常，周梅在醫院專科任職護士逾20年，也是第一次遇到這種情況。她致電諮詢骨科，在醫生指導下檢查吳藍的尺動脈和撓動脈搏動，發現並無異常，排除動脈阻塞影響局部血液供應的可能性。

周梅先後諮詢神經內科、免疫科、心血管內科等多科專家均無作用。她再找內科專家王瑞耕協助診斷，認為可能是以手腳容易出現潮紅和紫紺為特徵的「雷諾氏病」。但一般而言，患這種病的兒童受冷刺激後手部才會變青紫，吳藍雙手變色卻無明顯誘因。最後，他獲安排住進風濕免疫科，等待查出病因。

新買牛仔褲掉色嚴重 把雙手染成藍色

多名醫生都找不到病因，吳藍的管床醫生、風濕免疫科的王沙沙醫生突然「靈機一動」，懷疑是染色所致，便叮囑家長為吳藍「好好洗一下」。吳藍去洗澡時，母親收拾衣服發現，兒子的內褲竟然都是青紫色。

詢問吳藍祖母後得知，他穿的是條新買的牛仔褲，還沒有洗過。吳母連忙讓吳藍用香皂認真洗手，用幾盆水沖過後，吳藍雙手終於變回原本的白皙紅潤。原來，吳藍喜歡將雙手插在褲袋，牛仔褲掉色嚴重，才把雙手染成藍色；男孩洗漱又不乾淨，近幾天都沒有好好洗過手。反覆染色後，雙手就持續青紫，顏色時深時淡。真相大白後，確認男童並沒有健康問題，一家人終於開心出院。