台媽攜B去旅行　奶粉分裝20袋「粉末」　被友人笑：過關會查嗎？

家長若想帶同仍未戒奶的小朋友去外國旅行，最頭痛莫過於如何攜帶足夠奶粉等兒童用品。台灣有一名家長不想去到日本旅行時才分奶粉，出發前特意將大量奶粉分成逾20袋，其朋友見狀笑爆上載到網上問過關會否被查。不少網民笑言這名爸爸儼如販毒，有過來人分享帶奶粉出境大法，值得家長們參考。

台灣有一名家長去日本旅行前，將大量奶粉分成逾20袋，朋友見狀上載網上，引來多名網民笑言儼如販毒。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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台灣一名男網民昨在facebook群組「爆廢公社二館」圖文並茂指，和朋友去日本旅行，對方帶同即將兩歲的孩子同行，由於「不想到那邊分裝」，所以出發前該家長先用封口袋將大批奶粉分成逾20袋，樓主看到後大感爆笑，拍照放上網分享還抵死地問「會不會被海關檢查啊？」

（《行運超人》中，余文樂飾演的警員懷疑「粉末」是毒品。（《行運超人》電影截圖）

這則帖文吸引約4800人讚好，有網民憑照片相認，疑對方所說的朋友為其認識的人，又回覆「還是不要（用封口袋盛載奶粉），會被關注」。不少網民笑言為了孩子家長也儼如販毒，抵死留言「這批很純的奶粉」，估計海關「可能一包一包打開聞」。

不過有過來人分享早有類似經驗，叫對方不用擔心因不會有事，「因為上個月我也是這樣帶」，甚至稱帶過40多包入篋都出到境，其他網民亦建議，家長帶嬰兒外遊時，也可以把奶粉放入奶樽、奶粉專用密封袋或購買方塊奶粉。

「毒販」出境一事備受網民關注，樓主今日亦作出更新，告訴網民指「已經成功出境」，多謝眾人的關心及建議。

（fb群組「爆廢公社二館」）

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