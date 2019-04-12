台男撿iPhone 6s　叫Siri致電媽媽哥哥都失敗　靠一個名找回失主

什麼名字是大部分人電話簿內總有一個的呢？台灣一名網民日前撿到一部iPhone 6s，原本他打算直接拿到警局，不過朋友建議他嘗試用Siri撥電話給失主家人，怎料不管是媽媽、哥哥全都失敗，樓主朋友見狀脫口而出說「打給雅婷」，竟然神奇地成功了，還順利聯絡到手機主人，令不少網民笑言「每個人總會認識幾個雅婷」。

該名台灣網民表示「今天出門發現口袋多了一台手機」，原本打算直接拿到警局，不過也嘗試用Siri撥電話給失主家人。（蘋果公司圖片）

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該名台灣網民在討論區PTT上發文，表示「今天出門發現口袋多了一台手機」，是一部iPhone 6s，樓主也覺得很奇怪，但認為「先不論怎麼出現的，秉持着拾金不昧的心情，打算要去警察局的時候，旁邊的人說要不然試試看，打給這個手機的主人。」

樓主於是呼叫Siri，並連接說出指令，「打電話給媽媽」、「打電話給哥哥」，結果不同的家人都試了一輪，但電話簿內通通沒有。在他快要放棄時，樓主朋友突然說了一句「打電話給雅婷」，想不到竟然「開口中」，Siri回應「正在為您撥打雅婷的手機......」，樓主也十分驚喜。

後來，樓主透過雅婷，成功聯絡到手機的失主，樓主也不禁笑言，「這真的是太神啦，以上證明：平時多認識幾個雅婷、怡君、柏翰、柏成很重要。」

不少網民也紛紛回應，「每個求學階段都有不同的雅婷」、「人生中必有一個叫雅婷的，我正經歷中」、「打給俊傑應該也ok」、「身邊掐指就三個怡君，一個雅婷」。亦有網民不解為何失主的手機會突然出現在樓主的口袋內，「失主塞錯口袋？」、「笨點是口袋為什麼出現別人的手機吧？」，樓主回應他也不知道為何會這樣，「失主已經來領了，她也不知道為什麼她的手機在我口袋，只能說被外星人綁架了。」

樓主朋友突然說了一句「打電話給雅婷」，想不到竟然「開口中」。（Gettyimages）

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