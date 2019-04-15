新娘不滿親家姪女婚禮穿Captain Marvel裙　網民唔撐：整齊就好

嘉賓應穿什麼出席婚禮一向是大學問，既不能蓋過新人風頭，又不能太隨便，不過把這些標準套在小孩身上似乎不太合用。近日一名外國新娘於網上大呻，指其親家打算讓新郎的侄女於婚禮當天穿上Captain Marvel的裙子，新娘直斥對方：「現在大家都不懂得婚禮該穿什麼了嗎？」 不過帖文一出，不少網民都反過來認為新娘「小器」，指對方只是一個小孩，只要是整齊就可以了，「都是一條裙子」、「他們穿什麼都比你可愛，跟小孩計較風頭不累嗎？」

近日一名外國新娘於網上大呻，指其親家打算讓新郎的侄女於婚禮當天穿上Captain Marvel的裙子，於是直斥對方：「現在大家都不懂得婚禮該穿什麼了嗎？」（網上圖片）

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新娘於帖文中指，親家近日買了一件Captain Marvel樣式的裙子給新郎的姪女，並着她穿上給新娘看，打算婚禮當天就這樣穿了。從上載的照片可見，裙子是一條連身的背心裙，上身是紅色及藍色作底，印有金色的Captain Marvel八角星及流線圖案，而下身則是藍色緞面裙，迷你八角星如碎花般散落在上。

不過新娘不但不欣賞，更叫親家們重新買過，大呻「現在大家都不懂得婚禮該穿什麼了嗎？」、「為何會有人覺得這沒有問題？」

婚禮上的頑皮小孩：

+ 4 + 3 + 2

有網民認為讓小孩在婚禮上Cosplay英雄角色的確不是最理想，除非婚禮本來就有主題。但大部份網民都認為只要小孩不是穿「牛記笠記」已經可以，更有人認為Captain Marvel的裙子也很可愛，「他們穿什麼都比你可愛，跟小孩計較風頭不累嗎？」亦有媽媽留言指於婚禮管好小孩的行動，比管好小孩的衣著重要，「最低限度都是一條裙，不是膠的『變形俠醫』面具或沾滿醬汁的睡衣」。

（英國太陽報）