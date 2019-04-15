【未瞓醒啫】日本網民朝早開窗以為見白鶴　眼花睇錯原來係膠袋

「一時眼花啫！」相信不少人亦曾被雙眼自製的錯覺而嚇倒，近日有一日本網民於Twitter表示有天早上開窗，驚見有隻疑似白鶴在欄前，以為自己幸運降臨。但再仔細一看，才發現自己眼花看錯，原來是有人把膠袋綁在欄杆，形態猶如一隻白鶴，果然是天大的誤會。

該網民於Twitter上載相片，表示日前早上時分打開窗，突然驚見欄前有隻「白鶴」。（Twitter圖片）

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該網民於Twitter上載相片，表示日前早上打開窗，突然驚見欄前有隻「白鶴」，樓主解釋最近即使是繁殖季節，但白鶴依然罕見，沒想到一大早就有好運，能夠欣賞白鶴站立的美態。

樓主後來再仔細一看，發現不對勁，原來眼前只是虛假的景象，實際是有人把一白色膠袋綁在欄杆上。相中可見，膠袋前半部分捲了起來，後半部分則散開，形態與白鶴無異，難怪樓主會看錯。

其他網民紛紛留言，表示非常有趣，又大讚綁膠袋的人有心思，亦有網民理性分析表示很少見白鶴會直接站在地上，多數都會在電纜或其他橋邊位置停留，笑言是「白鶴的欺詐」。

（Twitter）