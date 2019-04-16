同事鍾意扮OT　影深夜辦公室加班相放群組　遭新上司神回覆秒殺

「扮忙扮多嘢做」是打工仔的生存之道，但並非每位老闆都會受落。有網民表示有位同事喜歡「扮OT」，每日深夜都發送一張獨留辦公室加班的相片至群組，以表盡職，但新上司並不受落，反而用文字回覆該位同事指，他可以反映工作量過多及人手不足問題，但「如果工作適量，但你需要每日加班，請檢討自己的時間管理能力」，更強調「沒有人想夜深仍收到有關工作的訊息」，重申「這是最後一次」。帖文吸引多人讚好，紛紛留言指「我鍾意呢個上司，正，堅正」、「呢個上司講得好好」。

「扮忙扮多嘢做」是打工仔的生存之道，但並非每位老闆都會受落。（電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

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有網民投稿至facebook專頁「奴工處」指，有一位同事除了喜歡刷鞋外，更喜歡「扮OT」，過往每天深夜都發送一張獨留辦公室的相片至群組，聲稱自己「加班中」、「要加油」，舊上司都十分受落。

但近日公司內部人事調遷，一名新上司「空降」，該名同事「照辦煮碗」如常扮加班，再發送相關相片，但「新人事新作風」，新上司用文字回覆指，該位同事指，「如果公司安排過量工作而人手不足，請向我反映，待我處理。如果工作適量，但你需要每日加班，請檢討自己的時間管理能力」，更強調「還有，沒有人想夜深仍收到有關工作的訊息，這是最後一次」。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

帖文吸引大約1500人讚好，紛紛留言指「我鍾意呢個上司，正，堅正」、「呢個上司講得好好」、「呢個上司可遇不可求」、「好想跟呢個老細」。

不過原來事情還有下集，「奴工處」昨日（15日）在貼出樓主的投稿，指該同事發現到上一則投稿，因而向上司投訴稱「有同事洩露公司員工內部對話」，要求他公平處理或處分，他還特別在辦公時間內傳出來。上司今次則再次「神回覆」秒殺同事：「希望你辦公時間內專心工作，不要瀏覽Facebook」，又指這則稿沒有列明公司名，故不會導致公司有損失，不需要處理，上司回覆笑爆樓主。

（fb專頁「奴工處」）

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