台老闆捉正OL吞公款反做媒　指嫁給男同事對方願幫賠百萬

台灣28歲的陳姓女子在外欠錢，為了還債，偷用公司名義訂購加工原物料，然後直接載到資源回收場銷贓變現。老闆發現後，有意以150萬元台幣（約港幣37.5萬元）和解，還幫她說媒，介紹願意幫忙出100萬元台幣（約港幣25萬元）和解金的男同事給她認識，但為籌不出剩餘的50萬（約港幣12.5萬元），事情還是破局；陳女最後被新北地院依欺詐、背信罪判處4月徒刑和拘役30日，均得易科罰金，而民事部分得再賠公司台幣468萬餘元（約港幣117萬元）。

公司老闆收到原物料廠商請款，察覺有異，私下和解不成，最後選擇報警，嘆說「已經不是第一次了」。（GettyImages）

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據了解，陳姓女子在金屬加工廠擔任採購員，工作約莫半年，月薪台幣26000元（約港幣6500元），因為背負龐大債務，所以把歪腦筋動到公司頭上，2015年間三度以公司名義訂購黃銅原物料，然後委由不知情的司機載去回收場變賣，不法所得台幣67萬餘元（約港幣17萬元）。

公司老闆收到原物料廠商請款，察覺有異，私下和解不成，最後選擇報警，嘆說「已經不是第一次了」。原來，陳女進公司只有半年，但已經請了快30天的假，各種請假理由都有，甚至還捏造妹妹罹患癌症和過世消息，連假訃聞都印了，直到老闆打電話到她家致意，謊言才被戳破。

老闆更說，陳女前後總共訂了9噸黃銅，如果做成產品販賣，價值至少台幣500萬元（約港幣125萬元）。曾經有想過原諒她，開出150萬元和解金（約港幣37.5萬元）的條件後，也幫她介紹願意幫忙還錢的男朋友，但她湊不出剩餘款，只好告上法院。

陳女在法院開準備程序時表示有意願賠償，但之後辯論時就沒有出庭，也沒有具狀表示任何意見；法院審酌雙方原先簽的和解協議，內容寫明賠償金台幣500萬元，而陳女也有依約賠償了31萬餘元（約港幣8萬元），因此判她須再賠償剩下的468萬餘元（約港幣117萬元）以及4天喪假的薪資。

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