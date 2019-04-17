外傭床邊現床蝨　港女想發警告信兼叫賠錢　網民：有咩證據關佢事

家有床蝨可說是屋主惡夢，但也不能亂怪人。有港女網上稱聘請的外傭房間內現床蝨，她指對方有超多衣服疑同鄉姊妹所送因而惹來床蝨，對方否認，但港女一口咬定是姐姐的錯，還問網民如發警告信及叫對方賠償清潔費是否可行。其野蠻言論引來網民責罵港女，「你又知一定係佢帶返嚟」、「佢畀蝨咬，唔告你都偷笑啦」，叫她與其緊張要扣人300元人工不如盡快找專業人士解決蝨患。

該港女於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」撰文，表示懷疑是工人姐姐在外惹來蝨患。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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這名港女於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」撰文，大呻新年後家中有床蝨出現，全家只有自己被咬到又痕又腫，而源頭就是外傭的房間。她曾質問對方是否去過有蝨患的地方，但外傭一直否認是自己造成。

港女解釋家中經過大裝修後才搬入一年，外傭的床架是新買的鐵架床，今次是在她床邊發現大量床蝨殼。港女又稱外傭衣服很多幾乎是自己的兩倍，手袋亦有10多個，只有部分是自己婆婆的二手衫，因而質疑有部分衣物是外傭的同鄉轉贈，並無清潔才造成蝨患。

港女續稱因應床蝨已馬上掉了所有床褥及床板，甚至把房內所有衣物都一併送去乾洗，非常麻煩，她重申最生氣的覺得外傭沒悔意，也沒覺家中有蝨是個問題，故才想以懲罰令對方知道嚴重性，又問網民出警告信及叫對方賠償清潔費是否可行。

不過大部分網民都不贊成其做法，反指樓主無證無據就冤枉別人，「可以係原先張床有蝨，有乜證據話一定係姐姐」、「如何證實啲蝨由佢帶返嚟」。部分網民更諷刺她：「你唔好殺晒啲床蝨，留返隻活口，審問下佢係唔係跟工人返你屋企。」，又指反過來說外傭可追究她，「 你屋企有蝨咬到佢，佢告返你！」

亦有請外傭的網民表示，家中亦曾遇上蝨患，源頭確是來自家中外傭，又指外傭回鄉後或去過宿舍特別易中招，「我當年都試過，只能講不幸」、「唯有叫佢哋多啲注意衛生囉」、「滅蝨公司好多都是話工人帶返屋，因為工人喜歡坐街坐公園，最易帶蝨入屋」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

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