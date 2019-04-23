【佛都有火？】不滿智障男弄傷愛兒　泰憤怒僧連環狠踢終被逐出寺

泰國北欖府（Samut Prakan）38歲和尚沙提（Phra Sathit）被閉路電視拍到，在一座寺廟前暴打另30歲智障男子諾克（Nok），即使對方倒地仍不肯罷手。事後沙提解釋，因為見到兒子被諾克弄傷，因此才怒不可遏，無法控制自己，已經向對方道歉，稍後將離開寺廟。

事發在本月8日，身穿橙色長袍的沙提被拍到追著諾克，然後不斷對他拳打腳踢，撃倒在地；但沙提見狀仍不肯罷休，連環踢其頭部；「腳浮浮」的諾克其後回廟中，沙提怒氣未消，繼續在旁邊指罵。

事後沙提接受廟宇方面及警方查問，聲稱是因為看到諾克和他的6歲兒子玩耍時表現相當粗野及暴力，「我兒子今年夏天就會被任命為僧侶，諾克和他玩耍竟把他弄傷，因此我感到很憤怒，無法控制自己」。

諾克的媽媽對兒子被打感到非常憤怒，向廟方投訴，她表示只要沙提遠離開，調到其他寺廟，她可以不再追究。

寺廟住持阿迪沙（Phra Adisak）表示，已懲罰了沙提，他將被調至距離北欖府80公里外的春武里府（Chonburi），「這名年輕的見習僧侶承認閉路電視中所發生的事都是真的，他聲稱自己當時脾氣暴躁，並已誠心道歉。他做了僧人大約兩年，一直以來為翻新寺廟出過很多力，但這次打人是不能接受的，他已答應會離開。」