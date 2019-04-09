榴槤大王取消千萬徵女婿　四華男不知情赴泰國求見面食閉門羹

泰國榴槤大王洛通（Anont Rotthong，音譯）早前在Facebook替26歲女兒肯斯塔（Kansita Rotthong，音譯）招親，洛通稱會送給中選者1000萬泰銖（約247萬港元）現金、10輛汽車、一間大屋和兩個榴槤專賣場，隨即引發全球關注。 據泰國華文媒體《世界日報》近日報道，因為報名的人數將近10萬，加上嚴重影響到自家的生意，洛通很快便取消了招女婿行動，然而大量外籍男士還被蒙在鼓裏，甚至不遠萬里奔赴泰國來參加招女婿活動，其中就有4名中國籍男子最終只能掃興而歸。

洛通表示未來女婿不必門當戶對，且可獲1000萬泰銖現金、10輛汽車、一間大屋和兩個榴槤專賣場。（Facebook圖片）

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洛通2日（上周二）說，儘管自己很早之前就在社交網絡上宣布取消招女婿活動，但是有很多外籍人士並不知曉，最近就有4名中國男子聞訊而來。這4名男子跟著旅遊團到泰國，在觀光旅遊時順道到尖竹汶府約見他的女兒，但是因為他已經通過翻譯表明取消招女婿活動了，他只能回絶，他對此又表示非常抱歉。

洛通又指，4名中國男子儘管有些小失落，但是聽完前因後果後也表示理解，並且誇讚他的女兒很可愛。洛通的女兒則表示，非常感謝4位中國朋友，對他們的印象非常好，也感謝大家對她的厚愛，但是真的不需要專程來找她，因為她沒有時間一一招待。

（《世界日報》）