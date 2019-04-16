台男腸胃不適求診　無牌中醫隔衣針灸刺穿肺：不厲害才要脫衣服

台灣男子周華中曾獲台灣整復師全國聯盟頒發「百強傑出整復師獎」，但他沒有中醫師資格，卻擅自替陳姓病患隔著衣服針灸，還向病患稱「一定讓你有感覺」，他事後下針失當，刺破病患的肺部，造成氣胸、胸痛。刑事部分，周被依違反醫師法判刑10月確定，民事部分，台北地方法院判周應賠償11萬元（台幣，下同），可上訴。

針灸是中醫療法的一種，中醫角度相信針灸有治病、舒緩疼痛的功效。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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判決指出，陳姓病患2014年6月13日因腸胃不舒服，到「康成整復所」找周華中求診。周先讓陳躺在床上按摩腳部，詢問陳症狀是否舒緩，陳回答沒有後，周向陳說，「沒關係，等一下一定讓你有感覺」，便拿針扎在陳的虎口，又隔著牛仔褲在陳的大腿扎針。

陳向法官表示，他曾詢問為何針灸不用脫衣服，周則回答「那是對方不厲害才要脫衣服」，事後再拿2根針隔著衣服朝他的左側肋骨下針，他當下痛到不行，沒有辦法講話和呼吸，直喊救命，但周堅持要扎針4分鐘才有效，還說痛是正常的，更向助手說，「知道我的厲害了吧，還跟我說沒感覺」。

陳返家後痛苦難耐，叫救護車到醫院急診，確診是氣胸，肺部遭刺破，住院觀察一天，他事後向法院提告。周起初認罪，被法院簡易判決7月徒刑，緩刑2年；檢方不服上訴，他則否認業務過失傷害罪嫌，辯稱他曾替陳在小腿、大腿、手掌、腳掌和左側肋骨期門、輒筋穴針灸，但這些穴道不會造成氣胸或胸痛。

法院合議庭認為，周沒有取得合法中醫師資格，也未能說明學習針灸的情形，就空言辯稱針灸不會造成氣胸，難以採信說詞，考量他案發後願意賠償10萬元，但被陳拒絕，改判10月徒刑。案經上訴，高院駁回定讞。

民事部分，陳認為周違法針灸，導致他胸痛、氣胸等，向周求償醫藥費、勞動力減損、慰撫金等，共906萬8825元。

周則抗辯，陳氣胸和針灸沒有因果關係，且陳提供的醫療單據無法得知病因，也沒有證明購買營養品的必要性，慰撫金金額過高，請求法官駁回訴訟。法官審酌，周沒有醫師資格，卻擅自替病患進行侵入性醫療，另考量陳氣胸後的恢復天數等，判周應賠償陳11萬元精神慰撫金，仍可上訴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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