男友父施針灸治鼻竇炎　台女超驚驚　男友耳邊講鹹濕話分散注意力

不少人害怕被中醫施針灸，如果對方是男友的爸爸，恐懼感可能加倍。台灣一名做牙醫的女生，早前在「Dcard」討論區發文，稱因患有嚴重鼻竇炎，故需找其男友的中醫爸爸做針灸治療。惟接受針灸前，女生突然感到十分害怕，想臨陣退縮卻又怕被世伯覺得她沒禮貌，頓時進退兩難。 女生的男友見狀，竟在爸爸面前，悄悄於她耳邊講鹹濕話：「更粗的你都試過了，怕什麼？」說罷更咬了她的耳朵一下，最終她亦順利完成療程。

針灸是中醫療法，有治病、舒緩疼痛的功效。圖為示意。（視覺中國）

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女生在帖文表示，因她患有嚴重鼻竇炎，晚上常難以入睡，較她小1歲的男友正就讀中醫課，而男友的爸爸也是中醫師，遂帶女友給爸爸施針灸治療。女生直言自己是「超級怕痛的人」，雖然知道針灸其實不會痛，但潛意識還是會自動帶入打針的疼痛感，已站在世伯面前，怕拒絕會留下不好印象，覺得十分為難。

男友似乎察覺到女生的不安，竟當着爸爸面前，在她耳邊說：「更粗的你都試過了，怕什麼？」女生聲稱最初不知這句話的意思，但男友進一步咬她耳朵，讓她明白那是黃色的話。女生內心只得告訴自己「一定要冷靜」，終順利接受了針灸，稱「現在鼻子超通的……雖然插下去的時候，我已經在想我的後事了」。她其後補充指針灸真的不痛，只是她心理作用而已。

針灸是中醫療法，有治病、舒緩疼痛的功效。圖為示意。（視覺中國）

帖子引來網民熱議，稱樓主男友竟在爸爸面作出好膽舉動，「你男友開黃腔，當這爸爸的面前，這個很可以」、「根本在放閃」。亦有網民表示被男友「咬耳朵」是「好萌的互動」、「懂的人就懂」。對於網民的反應，樓主其後笑指「其實我只是想分享第一次針灸體驗竟然是這樣」，又指世伯應該聽不到那句黃腔話。

有網民則留意到樓主是牙醫，而其男友則是中醫世家，好奇問：「很好奇，你們同學有人男友不是醫生嗎」。另有曾接受針灸的網民對樓主經歷深有同感，稱對上一次針灸時，「被放了兩根針在頭上，以為自己要跟世界道別了」。

（「Dcard」討論區）