【許志安黃心穎激吻】網民發起一人一句安慰馬國明：下個會更好

許志安及黃心穎被爆出的士激吻，令全城震驚，不少人也為他們另一半鄭秀文和馬國明不值。有網民更在討論區以「一人一句安慰馬明」為題發文，引來眾多網民鼓勵慘被「戴綠帽」的馬國明，希望他「下個會更好」。

事件曝出後，正在拍攝《降魔的2.0》的馬國明透過經理人表示沒回應，但不少網民卻留言為他打氣。（《降魔的》劇照）

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有巴打在連登討論區以「不如一人一句安慰馬明啦」為題發文，引來眾多網民紛紛留言。樓主拋磚引玉，表示「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」，希望馬明可以早日抽離。有網民則指早日認清女方的身份也是好事，「當發場夢」、「執返身彩，唔好俾邪花入宅」、「凡事諗得樂觀啲，好彩仲未結婚生仔生女姐」。

有網民更在討論區以「一人一句安慰馬明」為題發文。（連登討論區圖片）

亦有網民鼓勵馬國明忘記情，專心事業，「做男人最緊要事業，俾d（啲）心機揸的士，拍多d（啲）猛片俾大家睇」。有女網民則指，馬明條件好，以後一定可以找到更好的，「馬明咁好仔唔驚無女友」、「仲有大把世界，頂X住呀馬明」，甚至叫馬明可以考慮自己「唔好同我爭啦」、「你仲有一大堆敵人同你爭，馬明咁正」，更有網民表示願意聽馬明吐苦水，「想飲酒嘅開聲，陪你坐通頂」。