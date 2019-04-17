孕婦染眉驚變王小虎　勁粗了一倍　「比四歲小孩蒙眼亂畫還醜」

畫眉是許多女士每天的指定動作，嫌麻煩的人會選擇紋眉或染眉，讓眉毛看起來更濃密。英國一名孕婦為了即將來臨的家庭聚會而到美容院染眉，豈料完成後一照鏡子自己竟慘變漫畫中的「王小虎」，眉毛像是用箱頭筆畫上般又粗又黑，令她欲哭無淚。

弗格森形容，眉毛就像用箱頭筆畫上似的，毫無美感可言。（Facebook）

「你幹了什麼好事？」​

26歲的弗格森（Megan Ferguson）曾經紋眉，懷孕21周的她近日發現眉毛有點褪色，但由於認為孕婦不宜紋眉，所以選擇到附近的一家美容院花了15英鎊（約150港元）做蜜蠟修眉和染眉，她千叮萬囑，只要照着原本的眉形去染就可以，但是完成後，雙眉竟然粗了一倍；弗格森形容，眉毛就像用箱頭筆畫上似的，毫無美感可言，「蒙住雙眼的4歲小孩都能畫得更好看」。

她震驚地問店員：「你幹了什麼好事？」對方卻沒有回答，生氣得想哭的弗格森付款後，趕緊到藥妝店請美容師拿除色劑盡力地抹，回家後自己再不停揉搓拭擦眉毛，好不容易才回復正常。

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紋眉竟變出4條眉毛

弗格森表示，數年前曾在同一家美容院有不愉快經歷，當時店員不慎將蜜蠟滴進她的眼睛；店方則解釋稱，為她服務的是一名實習生。

網民都非常同情弗格森，不過比她更慘的大有人在。英國一名42歲單親媽媽萊德貝特（Jami Ledbetter）近日就被紋眉師在臉上畫多了一雙眉毛，令她變成有4條眉毛，事後萊德貝特的自信心大受打擊，更慘被男友「狠撇」，同時還要付出大量時間和金錢，找專業的紋身師補救。

（綜合報道）