寵物店拍片嘲中國人食狗　日本美籍MMA選手被鬧種族歧視

來自美國的綜合格鬥（MMA）選手克魯克辛克（Daron Cruickshank）受僱於日本MMA組織「RIZIN格鬥聯盟」，他上周四（11日）在Instagram上發表一段爭議性的影片，先是嘲笑日本人吃貓狗，其後又在回應中聲稱「我最近才知道吃狗肉的是中國人」，結果惹來排山倒海的批評。事後他將影片刪除，惟沒有就事件道歉。

短片中，克魯克辛克進入日本一間寵物店，戲稱「我們正身處一個日本的肉市場，看看他們今天晚上要吃甚麼」，然後一邊將鏡頭對準一對蹲下身觀看小狗的日本男女，一邊問「味道好嗎？好味？」該對男女不明所以，只是對鏡頭微笑。

克魯克辛克把影片上傳至Instagram及Twitter，旁邊寫道「這笑話永不過時。我最近才知道，原來吃狗的不是日本人而是中國人」，並把影片標記為「有趣影片」和「有趣memes」。

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刪除短片但沒有道歉

然而，短片卻引來許多網民批評，直斥「取笑別人的種族的飲食文化」、「這是種族歧視」、「我甚至不會分享它，這是完全是無知的表現」；起初克魯克辛克回應仍叫大家「不要緊張」、「這只是個無傷大雅的笑話」，最後卻還是決定把短片刪除，但沒有同時道歉。

MMA組織服裝品牌王朝服飾（Dynasty Clothing）其後發表聲明，批評克魯克辛克的行為幼稚和譁眾取寵，「發表反亞洲人的『笑話』去取笑亞洲人，而諷刺的是，你是被你所嘲笑的亞洲公司僱用，在替其工作，這是愚蠢、可恥和錯誤的。」