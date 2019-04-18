【巴黎聖母院大火】十字架無燒到因神顯靈？　網民駁：因熔點較高

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）在周一（15日）發生大火，教堂標誌性的尖塔遭燒毀，數百信徒在旁邊的街上頌唱聖詩，情景令人動容。雖然大火已被救熄，惟這座法國重要遺產，已不再復存。 有外國網民近日就事件發帖，指火場中的神壇和金製十字架竟無受大火波及，完好佇立在教堂中間，宛如神跡顯靈，得到不少信徒支持，惟有網民用科學「突破盲腸」，指出因為金的溶點較高所以未被燒熔，並非神保護教堂。

巴黎聖母院大火：大火過後教堂內部一片頹垣敗瓦，幸好十字架仍得以保存，周圍的石雕也完好無損。（法新社）

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該名信徒網民在周二（16日）於Twitter發帖，並上傳巴黎聖母院大火撲滅後的內部相片，表示：「在大火摧毀聖母院之後，十字架仍無受影響。請向我解釋一下，在看過這個之後你怎麼會不相信上帝。」

有網民發帖認為，十字架在大火中完好無缺是因神顯靈。（facebook「新注音新聞#祥平君」圖片）

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帖文引起網民熱議，有信徒紛紛留言支持，認為神的確保護了十字架。然而科學愛好者「Dan Broadbent」隨即發帖，用科學角度解釋「神蹟」：「因為金的熔點是1064°C，而木燒起來大概只有600°C左右。」並強調木頭燒的火不可能融黃金。

事後大批網民湧入信徒網民的Twitter留言，嗆她是個迷信的人，「如果有上帝，就永遠不會發生（大火）。」、「大火中磚頭都完好無缺。我現在相信磚頭，確信磚頭是我的救世主」、「只是因為消防員做得好！」。不過，該信徒在群眾的壓力下未有刪除帖文，並用歌羅西書3章12節反撃，意指凡事要包容。

（Twitter「kayleecrain__」）

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