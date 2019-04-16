巴黎聖母院大火　15年前電影《Before Sunset》「神預言」會消失

法國巴黎聖母院（Notre Dame）在當地時間15日下午發生大火，尖塔被燒毀斷裂，景象震撼世界。除了是旅客必到的景點，法國巴黎聖母院也是眾多電影取景的地方，其中在2004年的電影《日落巴黎》（Before Sunset）之中，男主角曾對女主角說過一句話「也許有一天，巴黎聖母院會消失」，對應現在的情景，令不少網民直呼「神預言」、「果然沒有事是永恆」。

2004年電影《愛在日落巴黎時》中男主角曾對女主角說過一句話「也許有一天，巴黎聖母院會消失」。（《愛在日落巴黎時》截圖）

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2004年電影《Before Sunset》由伊芬鶴基（Ethan Hawke）與茱莉蝶兒（Julie Delpy）主演，在片中兩人分開九年後於巴黎重逢，兩人在花都漫步，談及二人分開後九年來發生的事。其中一個情節，講述他們坐觀光船時，途中經過巴黎聖母院，男主角講述一個故事，指當初佔領巴黎的德軍準備撤退時，想要炸毀巴黎聖母院，但按炸藥的士兵被巴黎聖母院的美景吸引，不忍心炸毀，結果巴黎聖母院得以保存。

女主角問「這故事是真的嗎？」，男主角則表示「他不知道，不過我很喜歡這個故事」，男主角接着說：「但你不得不想，也許有一天，巴黎聖母院會消失」。不少網民直呼電影中的對白「一語成讖」，有網民遺憾地說：「本來想着未來還有機會的」、「心疼」。

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曾出現巴黎聖母院場景的影視作品

張國榮的音樂特輯《日落巴黎》曾於巴黎聖母院外取景。（《日落巴黎》劇照）

雨果的名著《鐘樓駝俠》故事的場景就是設定於巴黎聖母院，其後改編自該部名著的電影，包括1996迪士尼版本的《鐘樓駝俠》都有出現巴黎聖母院。（《鐘樓駝俠》截圖）

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巴黎聖母院也是很多電影取景的地方，雨果的名著《鐘樓駝俠》故事的場景就是設定於巴黎聖母院，早於1939年荷里活已拍攝《巴黎聖母院》，其後還有不少電影如《天使愛美麗》、《情迷午夜巴黎》、1996年迪士尼版本的《鐘樓駝俠》、2007年迪士尼的《五星級大鼠》、《反斗車王2》、2006年《穿PRADA的惡魔》、2011年《三劍客》，都出現巴黎聖母院的場景。當年哥哥張國榮亦夥拍張曼玉及鍾楚紅，由大導演吳宇森執導下，到巴黎拍攝音樂特輯《日落巴黎》，他們乘船遊塞納河時便經過巴黎聖母院。