【黃心穎許志安】背妻鄭秀文偷食衝出國際　《華盛頓郵報》都有報

藝人許志安背太太鄭秀文（Sammi）偷食，和黃心穎車廂激吻片段震驚全城，連續兩日成為港人茶餘飯後的話題，網民亦瘋狂轉發最新消息。不過兩人出軌的消息，不但引起全港熱議，甚至「衝出國際」，台灣、日本媒體及外國通訊社都有報道，有媒體更以「最後的童話有烏雲？」為題詳述偷食經過，更強調十分擔心Sammi的情況。

許志安被爆背住太太鄭秀文與黃心穎在的士激咀後形象盡毀，同日晚上急急腳開記者會道歉，更一度落淚哽咽。（葉志明攝）

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鄭秀文在90年代在日本頗有知名度，特別以她所演的港產片令她人氣高企，故今次安仔出軌亦震撼日本。日本網媒《Excite》報道時以「最後的童話」來形容許志安鄭秀文的愛情，但因男方發生婚外情，偷搭30歲女星黃心穎而戀情告急，文章亦交代許志安在記者會上道歉情況，及演唱會亦要取消。報道特別強調大家都十分憂心Sammi的情況，擔心其精神上會出現問題。

美國、日本媒體報道事件：

許志安和鄭秀文於2014年結婚。(VCG)

至於國際方面，美聯社、《美國廣播公司》網上新聞、《華盛頓郵報》等美國傳媒亦爭相報道消息，形容許志安以「淚眼」為他在車廂內跟女星互相「調戲」一事道歉，並指事件再次引發有關的士或租車車主是否必須告知乘客安裝攝像頭的爭論。

不少網民看過報道都批評「醜出國際」，亦有人揶揄指許志安和黃心穎終於能「紅到國際」，讓全世界都認識他們了。

鄭秀文終在ig回應事件，上載《聖經》哥林多前書《愛篇》的經文，並指她們的婚姻上了重要的一課。（ig「sammi_chengsauman」截圖）

事隔兩日，鄭秀文終在Instagram發文回應事件，全文如下：



「這次，是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間，我們共同經歷情緒起伏， 我們也就事件詳談很久很深。這是夫妻二人之間的一課，也是往後婚姻路上學習到的一課。我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。在這次中，重要的，是更進一步身歷婚姻其中真諦。幸福不只是一埸埸順利美滿,當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況,讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行，更要彼此走進對方的內心，一起正視各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點，在婚姻歴煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生。



這期間在我們彼此都最難捱的時刻，握著手一起祈禱，對我們的幫助極大。今天，肩上的重擔彷彿輕了很多。只願一切快平息，回歸平靜。最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母。沒有更多想表達了，今天以後,就只向前看，在時間的見證中,繼續一步步前行。」