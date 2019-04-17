黃心穎Google搜尋破百萬　「許志安韓紅」都上榜　馬國明反不見影

藝人許志安和黃心穎車廂偷食事件震驚全港，差不多每位市民都有留意相關報道，大吃「花生」，瞬間成為全城熱話。消息昨午（16日）傳出，排山倒海的報道及轉發帖文，令「安心偷食」一事掩蓋早上的國際重大議題巴黎聖母院失火。根據Google趨勢數據可見，「黃心穎」一詞在香港區累積搜尋突破100萬次，成為熱搜第一位，惟第二位的「巴黎聖母院」僅得逾10萬次，對比全球大事，數據或證明港人更關心八卦新聞。

「安心偷食」引爆全城關注，根據Google趨勢數據可見，「黃心穎」一詞在香港區累積搜尋突破100萬次，成為熱搜第一位。（IG「jacquelinebwong」圖片）

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逾800多年歷史的巴黎聖母院在當地時間15日晚上6時，遭遇大火破壞，燃燒近14小時後全部撲滅，尖塔燒至倒塌，成為國際重大新聞事件。不過根據昨日（15日）Google搜尋趨勢顯示，「黃心穎」在所有關鍵字中排首位，共有超過100萬次搜尋，較只得10萬次搜尋的「巴黎聖母院」多出十倍。至於同樣是主角之一的許志安，在首20位搜尋中都未見上榜，只見一個「許」字則有逾1000人搜尋，排第20位，反而以「許志安韓紅」為相關字搜尋竟排第4位，令人大跌眼鏡。

4月16日Google熱搜排行榜：

韓紅醉吻許志安後，二人關係依舊，仲合唱咗一首《相愛多年》。

事件中一些無辜受牽連人物亦登上熱搜榜，包括被指樣貌與黃心穎有幾分相似的「蔡一智」，及安仔曾被認錯為「杜生」的杜德偉，分別登上第5及第8位；與黃心穎同公司的藝人陳煒亦位列第10，被搜尋逾一萬次。不過許志安太太「Sammi」、「鄭秀文」或黃心穎男友「馬國明」則在20大內未見蹤影。

至於其他本地和國際新聞相關的字詞亦有上榜，如深水埗槍擊案的「石屎槍」、宣布將參選2020年台灣總統選舉的「郭台銘」、板前壽司創辦人「鄭威濤」、「維基解密」，分別排第12、第15、第17及第19名，搜尋次數由2,000至5,000不等。

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