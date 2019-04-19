印尼原始森林現百年歷史Gundam石像？　高達動畫監督話…

世上不少歷史遺跡都被考古學家發現，當地曾有非常先進的遠古文明。不過「高達」明明是日本近80年代的動漫作品，但近日網上瘋傳一則貼文，指印尼一處原始森林中，有人竟發現一座生滿青苔的奇怪石像，仔細一看，竟與日本動畫《機動戰士高達00》中出現的GN-001能天使 EXIA機體幾乎一樣，帖文更指當地人聲稱石像早於公元1200年已經出現，連動畫監督水島精二都在Twitter笑言：「這是什麼鬼？」消息亦令不少網民嘖嘖稱奇，問：「高達都玩穿越？」、「高達是失落的遠古高科技文明？」

近日網上瘋傳一則貼文，指印尼一處原始森林中，有人竟發現一座生滿青苔的奇怪石像，仔細一看，竟與《機動戰士高達00》中出現的GN-001能天使 EXIA機體幾乎一樣。（wrongindogov Twitter圖片）

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石像被指是於印尼中部的原始森林內被發現，表面已經生滿青苔，當地居民聲稱它由「滿者伯夷國」時代（Majapahit Era）已經存在，即大約公元1293年至1520年，屈指一算，即最早在700多年前已屹立在此。但對於一眾網民，特別是高達迷而言，石像怎麼看都像《機動戰士高達00》中的「GN-001能天使高達EXIA」。

《機動戰士高達00》是高達系列動畫的第12部作品，於2007年10月首播。不少人都質疑石像的真實性，有網民應為石像是P圖而成，亦有人分析可能有人在2007年才搭建這石像放在該處，經過10多年又熱又潮濕的環境及天氣，石像變舊而且青苔亦是理所當然。

《機動戰士高達00》是高達系列動畫的第12部作品，於2007年10月首播。（網上圖片）

事件更傳到《機動戰士高達00》的動畫監督水島精二耳中，於個人Twitter笑言：「這是什麼鬼？」網民都紛紛笑問「高達都玩穿越？」，而高達EXIA設計師亦在水島精二的貼文留言：「原來很快已經數百年過去了…」水島亦有趣地回答指「是海老川先生您回到過去做出了這石像吧」。「海老川先生」指日本機械設計師海老川兼武，機械設計師負責設計動畫中的機械人、戰鬥機、戰艦、槍械等虛構機械。

（綜合）