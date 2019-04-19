台《愛玩客》女主持鮪魚　稱遭同房女星偷拍裸照　還傳給男友分享

就算是閨密，也不能亂偷拍吧！台灣《愛玩客》兩名女主持，早前一起到帛琉拍外景時，爆出偷拍裸照事件！徐瑋吟（鮪魚）事後哭訴借用辜莞允（NONO）的平板電腦，才驚覺同房的NONO竟偷拍其裸照，而且即時傳了給男友，鮪魚的經理人公司已報警提告。被指偷拍的NONO事後發聲明，承認曾在房內拍到未經鮪魚同意的照片，「因為在房間休息各自穿的比較少」，但堅稱沒有「露點照」，又指媒體的報道內容有失實之處，保留追究權利。

NONO（左）與小鐘（中）等同赴帛琉拍攝外景，沒料到爆出NONO在房中偷拍鮪魚事件。（NONO ig圖片）

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台灣節目《愛玩客》女主持辜莞允（NONO）及徐瑋吟（鮪魚）於上月聯同另一男主持小鐘到帛琉拍外景，兩女在當地同住酒店房，沒料因而鬧出偷拍風波。鮪魚經理人早前報警提告，指NONO在鮪魚不知情下拍其洗澡裸照，後因鮪魚手機壞了，需借用NONO的平板電腦，才發現自己的偷拍照；鮪魚因而要求查看NONO的手機，竟發現NONO已把有關照片傳給男友看。

事件被報道後，NONO第一時間在ig表示報道不實，籲有心人勿炒作，還稱保留追究權利。其後鮪魚出席活動時被追訪，她一度泣不成聲，只哽咽稱「事情進入司法程序，靜待司法結果」，又指「我覺得誠心的道歉是必要的」。

同赴帛琉拍攝的小鐘也站出作證，指事發後鮪魚有向他求助，他表示：「NONO寫切結書，她男友也道歉，這全都有證據，怎可以躲起來不認，鮪魚要一個道歉，很難嗎？」

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小鐘又指若NONO男友再把照片外傳跟他人分享，鮪魚勢深受打擊，對其情緒崩潰很理解，又質疑NONO曾拍不少外景與他人同房，應查清她是否早有前科。

事態持續發酵，NONO其後刪去「保留追究權利」的ig帖文，今午再發出8點聲明，承認曾在房間內拍照，而照片是未經鮪魚同意，「因為在房間休息各自穿的比較少」，但堅稱沒有露點照，又指所有照片都已經刪除，並再向鮪魚道歉。

鮪魚近日出席活動被問及事件，一度哭出來。（片段截圖）

NONO在聲明中表示，「我沒想到她反應這麼激烈，但不希望友情產生間隙同時也想保護她的隱私，於是在她的要求下簽協議書，保證要將所有電子設備皆清除，以後若有外流也會擔起責任。雙方當時對於這件事已經達成共識諒解」。 至於把照片傳給男友，NONO解釋「在工作期間，當時的交往對象時常關心我在做什麼等等，於是我傳了徐瑋吟小姐的照片告訴他我跟她正在一起」。

根據台灣法律，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，惟有當地律師接受媒體查詣時表示，因事件在外國發生，或有機會是否影響提告結果。

（綜合）

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