台大眼女生公開消滅雙下巴實錄　抽脂前後大對比　女網友：好心動

女人，面對困難時也千萬不要低頭，因為……雙下巴會跑出來！台灣一名大眼的漂亮女生，稱十多年來都受雙下巴問題困擾，每次拍側面照時，都發現完全沒有線條，下巴完全是一團肉。女生試過看影片做動作想除去雙下巴，但都徒勞無功，於是找醫生動手術，決定採用抽脂方法消滅雙下巴。女生事後在Dcard討論區分享手術前後的對比照，只見下巴「線條返晒嚟」，引來不少網民留言稱「好心動」，更希望女生介紹醫生。但亦有網民提出質疑：「會不會是在賣美容廣告？」

大眼台女樣子漂亮，但不滿意下巴總有一團肉。（Dcard討論區圖片）

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該名台灣女生昨日在「Dcard」討論區以「消滅雙下巴心歷分享（圖少話很多的那種）」為題發文，只見她看起來是一名20多歲、身型瘦削的女生。她稱自己愛拍照，但被一個問題而困擾了十多年，那就是有雙下巴，每次拍側面照時，只見到下巴有一團肉。她曾按照網上方法想去掉肉團，但人肉實驗均證明無效，女生更形容「尤其正面笑起來，那個雙下巴肉更是自由奔放！！」。

大眼台女樣子漂亮，但不滿意下巴總有一團肉，經抽脂手術後，其下巴明顯出現筆直線條，顯得修長了。（Dcard討論區圖片）

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為了跟下巴肉團說拜拜，女生查看了網紅介紹的資料，又查問了親友的親身經歷，更透露有朋友想打下巴，結果下巴「大歪掉」，事件十分可怕。搜集了資料後，女生終於踏入美容診所，向醫生提出3大要求，分別是要一勞永逸、不會像蛇精男、修復期要可以照常上班，醫生提出的方案是建議女生做雙下巴抽脂，並作出詳細解釋，惟缺點是收費較貴。

女生向醫生諮詢後幾經考慮和存錢，終於做了手術，「過程中只感受到大力拉扯感，是在臉頰兩側靠近下巴位置各搓一個小洞，放入類似導管的東西，在裡頭溶脂再抽出來」，經1小時手術後，她就被帶到恢復室等待麻醉消退。

女生稱手術傷口如原子筆大小，麻醉退了稍微有腫脹的脹痛，但幾天後就可以化妝和上班，而現時已過了兩個月，下巴的線條就出現了，「視覺效果上也變長的感覺，目前很滿意」。

網民看完女生手術前後的照片，不少人稱對比很大，又指的確變漂亮了，不少女生更留言追問診所資料和價錢，但亦有人笑說帖文超像美容廣告；有男網民則稱「別鼓勵整形啊…自然真的比較好」。

（「Dcard」討論區）

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