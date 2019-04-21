與Ex訂婚前分手　男友重用「未戴過」戒指求婚　現任：應該收嗎？

求婚本應是情侶間其中一個最甜蜜感人的時刻，惟外國一名女子卻陷入兩難狀況，原來她的男友近日準備向她求婚，而她亦非常愛對方，打算答應，但男友卻問她願不願意收下一隻舊戒指，該戒指竟是男友多年前，以高價訂給舊女友的婚戒，惟還未送出兩人便分手收場，婚戒未有人戴過，但變賣亦不值錢。 女友指明白當中的難處，希望省下來的錢可以用作置業，不過內心始終有條刺，於是問網民：「如果拒絕是否合理？」不少網民都力撐女友，指婚戒不是為有而有，而是兩個人之間的感情象徵，她無責任去為男友的過去「埋單」。

外國一名女子日前於Reddit討論區發文，指男友問她願不願意收下多年前未能送出給舊女友的戒指當婚戒，女子問網民：「如果拒絕是否合理？」（Reddit截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名女子日前於「Reddit」討論區發文，指男友與她的舊女友拍拖4年，本來已打算向對方求婚，於是花了數千元，從海外為她度身訂造了一隻戒指，但最終該女子卻傷透了男友的心，兩人3年前分手收場，而戒指在未有人戴過的情況下，一直放在男友的櫃中。

外國一名女子日前於Reddit討論區發文，指男友問她願不願意收下多年前未能送出給舊女友的戒指當婚戒，女子問網民：「如果拒絕是否合理？」（Reddit截圖）（Reddit截圖）

直到樓主與男友交往，互相認定對方就是終身伴侶，兩人不時談到要「拉埋天窗」，惟近日男友終於開口問她，願不願意收下該舊戒指當訂婚戒指。樓主指，「我明白當中的現實，他已經有一隻戒指，不用的話很浪費，不買新戒指，省下來的錢亦可用在更重要的事，例如置業」，「但我內心總有道結，無法放下該戒指本來另有主人的事實」。

樓主續指，男友向她保證舊女友從未戴過該戒指，但如果變賣，珠寶店已表明不會高價買回，因為戒指貴只貴在度身訂造的費用，意味男友將要「蝕大本」。樓主說：「但我就是不想要不是為我而設的東西，我是否很不合理？我不需要貴價的戒指，不需要鑽石，但我想他買的時候心中有我。」

不少網民隨即大罵男友「庹縮」，惟樓主反駁指對方平日對她及朋友，於經濟上的幫忙都非常慷慨，「只是在這一件事上特別現實」。其他網民則認為女友的想法很合情亦合理，「給你一隻為他人而造的戒指是很噁心的行為，你還要以後每天都看着它」、「婚戒不是為有而有，而是兩個人之間的感情象徵，兩人一起到沙灘撿石頭都比這隻貴價戒指有價值及心意，為何男友過去與舊女友的洗費，要由現任來『埋單』？」、「就當是人生必然的損失就算了」。另外有網民則想到最折衷的方法，就是留下鑽石，但與女友重新訂做指環部分。

（Reddit、AU Lifestyle）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁