【家傳之寶】男友用祖母鑽戒求婚　準新娘嫌唔啱心水：愈睇愈討厭

不少外國人都愛以家傳之寶向另一半求婚，例如英國威廉王子就以亡母戴安娜的訂婚戒指向凱蒂求婚，兩代承傳的婚戒令童話式的婚禮更添傳奇。但未必人人都會喜歡舊物，外國一名準新娘早前獲男友求婚，但求婚戒指卻是男方祖母的2卡白鑽戒指，跟她要求的黃鑽婚戒相去甚遠。女子直斥「貨不對辦」，甚至「愈睇愈討厭」，遂向網民求教該如何跟男友說清楚。事件引起網民熱議，有人指她忘恩負義、不尊重男方家人；有人指是男方有問題，因女方一早已說了想要黃鑽，而且戒指是女方配戴，她有權提出要求。

準新娘指男友的求婚戒指「貨不對版」，不合她的心意。（網上圖片）

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該名準新娘日前在外國論壇Wedding Bee發文抱怨，指早前拍拖10年男友向她求婚，惟求婚鑽戒居然不是原先商量好的款式，令她沮喪萬分。從上傳的照片中可見，樓主的左手戴着款式誇張的戒指，上面鑲滿了大大小小的白色鑽石，中間最大的一顆估達達2卡。

樓主表示，男友約在數個月前曾問她心水戒指款式，指稱喜歡誇張款式的黃鑽金戒，更就傳了心儀款式的照片給對方。詎料，她其後接到未來奶奶的電話，明示暗示稱「她（未來奶奶）自己也想要黃鑽，但家族中沒有人有黃鑽」。樓主就覺得未來奶奶是想她接收家傳的鑽石，更覺得男友家人還是挺堅持的，但她亦有自己的堅持，故再傳了一次鑽戒款式給男友。

樓主憶述本月3日獲男友求婚，惟形容過程「不是很動人」，尤其戒指的款式令她十分沮喪，因是用男友祖母的舊鑽石重新改造。樓主坦言求婚時沒有太在意，但隨着時間過去，她對戒指愈看愈不順眼，「最初我喜歡這隻戒指，很高興能訂婚，但日子愈久，我就愈討厭它，我不知道該怎麼辦」，遂向網民請教該如何向未婚夫開口表達想法。

帖文引起熱烈迴響，有網民指樓主忘恩負義，而且對男友的家人不尊重；亦有人覺得是準新娘沒有說出她喜歡戒指款式的具體細節，所以才會弄出修羅場來。有人則認為樓主沒錯，因她接受了該戒指，日後便要戴在手上，「你跟他說了喜歡的款式，收到完全不同的戒指一定很奇怪」；有網民則建議樓主，「雖然我不清楚事情的始末，但不用感到沮喪。你們應該在怨恨加深前冷靜地討論這件事」。

（外國論壇Wedding Bee）