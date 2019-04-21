台4歲女童離世　禮儀師奉麥當勞餐　窮父母哭崩：現在才讓你吃到

再冰冷的工作，都會熱心人不求回報地付出。近日台灣一名醫院禮儀師分享了一次送別一名4歲女童的經歷，他送女童到安靈室後，不但為她上香及奉上熱茶，更買來麥當勞兒童餐給她。其後女童的父母見狀，不禁當場痛哭，坦言家境不好，「現在才讓你吃到，我們對不起你」，場面心酸。

近日台灣一名醫院禮儀師分享了一次送別一名4歲小女孩的經歷。（facebook群組「靈異公社」圖片）

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該名自稱「小成」的禮儀師上周二（16日）於facebook群組「靈異公社」發文，指當天早上接到急症室電話通知，要幫忙處理一名4歲女童的身後事。他到急症室後，先親自將女童的遺體抱到地下安靈室，又請女童父母與警員錄口供，再回來醫院。期間小成不但沒有當女童只是一具冷冰冰的屍體，還為她放唸佛機，跟媽媽說明狀況，「妹妹準備要冰存，會先請師父回事發現場引魂。」

其後小成整理牌位區，為小妹妹放置牌位，在安靈室豎靈及報驗屍，又向地藏王上香報備，稱「妹妹她還小，什麼都不懂，拜託您也麻煩您，如您有多的人手，勞您費心照顧她」。

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小成其後更倒了熱茶放在靈前給小妹妹，跟她說：「妹妹你先休息喔，你不要怕喔，叔叔不是壞人.....叔叔出去買吃的給你好不好？你應該餓了，買麥當勞兒童餐給你好不好？」隨後立即動身，回來後，繼續跟妹妹聊天，「叔叔買回來了，吃飯了喔，有玩具還有沙拉、果汁跟漢堡」。

當女童父母回到安靈室，看到靈前的麥當勞，都忍不着哭起來，原來小妹妹因家貧，從來都沒有機會一嚐美食，媽媽只好於妹妹旁大喊：「妹妹......媽媽對不起你！你一直都想要吃麥當勞，但媽媽爸爸我們買不起，現在才讓你吃到，我們對不起你。」

小成見狀，則幫忙安慰爸媽，稱「大哥大姐沒關係啦，妹妹她想吃麥當勞，拜飯時間，我就買麥當勞給妹妹吃就好，沒關係真的」。

帖文一出，感動了許多網民，紛紛留言感謝小成，認為他的善心舉動不但表現出對死者的尊重，亦溫暖了妹妹的爸爸媽媽，「眼淚都冒出來了」、「謝謝您，功德無量」、「好人有福報的，你非常盡心盡力了，真棒」。

（facebook群組「靈異公社」、ETtoday新聞雲）