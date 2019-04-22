【變態婚鬧】新娘遭扯內褲險露下體　過來人：越掙扎班禽獸越興奮

內地婚鬧沒有最離譜，只有更離譜，變態程度令人髮指！網上近日瘋傳一條婚鬧短片，只見新人在床上，在旁的男親友竟不斷扯新娘僅剩的內衣褲。網民同聲鬧爆好過份，其實早前亦流傳過曾遭殃的新娘子的慘痛「被婚鬧」回憶，鬧爆曾遭多名陌生男子扒得一絲不掛，更有人趁機亂親，直斥是「一場大型性騷擾遊戲」，「在那群禽獸面前，妳越掙扎，他們越興奮！」

近日網上瘋傳婚鬧短片，兩位主角在床上剩下內衣，新娘更被強扯內衣褲。（網上圖片）

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這段在網上瘋傳的14秒婚鬧短片，片中的新人幾乎被脫得一絲不掛，新娘身上只剩紅色內衣和內褲，在喜床上躲避旁邊兩名男親友的「攻擊」。雖然新娘奮力閃避，惟亦被人強扯內衣褲，混亂下只能抓着被子護着胸前，幸得新郎的保護，才躲過一劫。

大批網民看後直指，在人家丈夫面前如此行為竟沒人覺得有問題，令人難以接受；有人亦批評這「婚鬧文化」低俗，卻「符合國情」，同樣情況比比皆是，惟亦有人反駁指，並不是每個內地婚禮都玩「變態咸濕的遊戲」，認為這是少數的例子。

事實上網上這種離譜婚鬧片段絕對不少，有德州市的新娘被鬧婚人掐著脖子磕頭、有新娘被捏胸部和下體、亦有鹽城的新娘被老爺當眾強吻等，幾離譜都有。

網上流傳有新娘被捏胸部和下體。（網上圖片）

早前化名「白玉」的女子撰文，指與男友相戀8年，大婚當日衷心期待「理想中的婚禮」，換來的卻是一場惡夢，她被鎖在新房內，老公被拉走敬酒，她卻被一群陌生的男人壓在床上，「眾目睽睽之下，白玉被脫得一絲不掛」，有人更趁亂用嘴親她，而長輩竟還覺得這樣婚禮辦得好，令她深受傷害。

白玉狠批婚鬧文化本是傳統習俗，現卻「演變成一場大型性騷擾遊戲」，控訴已變成「猥瑣男人們下手最好的時機。他們肆無忌憚，趁機揩油，猥褻，甚至是強姦」。

內地又一場低俗鬧婚，老爺在下身綁上湯勺，不停敲新娘下身綁的鍋蓋。（微博影片截圖）

她的傷害已成，卻希望不再有下個受害者，文中她向新郎呼籲，「鬧婚，並不是一場婚禮的必備節目。保護好你的新娘，才是這場婚禮最重要的環節」。

這篇文章引來瘋傳，網民批評「這種惡俗究竟在那些地方，給這個地方曝光，但凡是有文明之舉的人，也不會就這樣沉默下去吧」、「發明與施行婚鬧的人應於檢控，這讓新婚的一對，情何以堪如何面對以後的人生。」

（微博）