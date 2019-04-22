點止捧紅女星！寶礦力新廣告分三路一鏡到底　760學生勁舞超震撼

日本創意廣告拍攝手法令人驚嘆，近日寶礦力（Pocari sweat）推出最新廣告，找來760名學生於學校勁舞， 3名10多歲的新人從教室，走廊，圖書館等邊唱邊跳邊走，整個60秒廣告一鏡到底完成，非常震撼！其實寶礦力一向出位，被譽為女星的「登龍門」，曾捧紅綾瀨遙、川口春奈、中條彩未等人，去年夏天找來4000名中學生跳舞，更打破了健力士紀錄！

日本寶礦力（Pocari sweat）推出2019年的新廣告，找來760名學生於一間學校勁舞，更由3名10多歲的新人從教室，走廊，圖書館等邊唱邊跳邊走，整個60秒的廣告一鏡到底完成。（廣告截圖）

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日本寶礦力2019年的新廣告，以「汗水因你而流」為主題，獲選為廣告女主角的是今年只有14歲、身高1.7米的茅島Mizuki（茅島みずき），她2年前先於大型選秀比賽從3224人中脫穎而出，今年更登上年度時裝盛典「Tokyo Girls Collection」行騷。

廣告中，Mizuki聯同15歲的男星萩原護、18歲的模特兒Miri及760位師生齊齊於一間學校又唱又跳，穿過教室，走廊，圖書館等地方，以一鏡到底方式拍完整個一分鐘的廣告。

獲選為廣告女主角的是今年只有14歲、身高1.7米的茅島Mizuki（茅島みずき）。（茅島みずきig圖片）

廣告最強的地方，是3個人能同時分3個鏡頭進行一鏡到底拍攝，其中茅島Mizuki以走廊作起點，萩原護則由實驗室作起點，Miri由圖書館開始，3人同時穿過大量課室及一群群的學生，來到空地集合再一起背對背跳舞，其間更要唱歌，表達10多歲年輕人所遇到的不安及煩惱，最後3人同時向各自的鏡頭擺甫士，要是當中其中一人有差池，都會令所有人的努力完全白費，緊張之餘，3人的合拍程度亦令人驚訝。

為要跳出好效果，完全無跳舞經驗的茅島在開拍前3星期開始跳舞訓練，空餘時間又跟萩原及Miri不斷重複練習，由一名文靜的女生，慢慢演變成懂得表達情感的舞者，非常鼓勵人心。

寶礦力的廣告過去數年都曾動員大量人手及演員拍攝，去年更挑戰健力士世界紀錄，以總數4348名學生打破「在廣告中最多人同時跳舞」的紀錄。（廣告截圖）

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寶礦力的廣告過去數年都不時動員大量人手及演員拍攝，其中去年更挑戰健力士世界紀錄，以總數4348名、來自全國各縣的學生於東京一個公園中一起跳舞，於廣告播出一刻打破「在廣告中最多人同時跳舞」的紀錄。

日本於2012年起，將跳舞列為學校必修課。寶礦力亦於兩年前開始利用跳舞作宣傳，於網上公開一分鐘的跳舞片段，呼籲全國中學生挑戰模仿，連以跳「登美丘大媽舞」出名的大阪登美丘高校舞蹈部亦有參與，帶起潮流。

（綜合）