手指領呔、吹龍打字機、啪啪紙鍵盤　日廣告公司推騎呢產品超治癒

新奇設計處處有，就是日本特別多。外表看似正經的大和民族，奇葩設計卻總是意外地高產！日本一家廣告公司「Pantograph」放着正業不做。竟忙裏偷閒搞了不少小發明，還做得似模似樣！

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一年365天總有那麼幾天，不能愉快地玩手機。指甲太長，手指受傷，戴手套不方便，怎麼對着螢幕戳戳戳？按鈕機械伸縮手臂，來當你的“第3隻手”！

現代人有“第3隻手”的話，理所當然是用來玩手機。（日本設計小站）

左手、右手、大拇指、小拇指隨意切換。連貓爪墊和不求人（？）都有！

有了“第三隻手”抓癢，其餘的手就可以做其他更重要的事了。（日本設計小站）

冬天玩手機時，綿被外的手超冷，這樣在綿被裏玩手機的時候就超方便！甚麼？你說不方便攜帶？來來來，社畜專用手指領帶，來瞭解一下！

“手指領帶”正好在心口下方，相信使用起來肯定非常方便。（日本設計小站）

甚麼？不夠卡哇伊？那你一定需要這款七彩吹龍打字機。只要在吹龍上安裝一個藍牙傳輸裝置，它就能通過你的呼吸狀態，識別你要輸入的文字。

沒想到吹龍竟然可以透過藍芽用來打字。（日本設計小站）

而且這小玩意吹起來無聲，不能語音又不能打字的情況下，用嘴就能回信息，看起來雖然中二，但勝在實用啊！

七彩吹龍看來非常實用。（日本設計小站）

如果這樣覺得嘴酸臉累，那這款啪啪紙鍵盤，絕對可以說是懶人福利了！

既可打字又可以舒壓，簡直是人類史上最偉大發明。（日本設計小站）

「Pantograph」將大家愛捏的啪啪紙，做成鍵盤模樣。輸入文字時，只需將鍵盤上對應的字母泡泡依次按扁，就可以被機器準確識別。

透過Whatsapp與另一半吵架用上這款打字神器，嬲爆極速打字都會「啪啪聲」。（日本設計小站）

不僅按着非常爽，啪啪紙裏面還充滿了怡人的氣體。春天的花語、海島的椰風，簡直讓人停不下來！

相信「啪啪紙鍵盤」內的氣味肯定是一大陣膠味。（日本設計小站）

打字機都可以有聲有字又有得玩？日本人潮玩「啪啪紙鍵盤」（點圖放大▼）

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但說到「Pantograph」最令人拍案叫絕的發明，當然是他們的鎮司之寶——360°全維度大鍵盤！（點圖放大▼）

大概是有特別的天賦，「Pantograph」還出過一本書，專門記載那些年他們曾開過的腦洞！

Pantograph「無厘頭發明」多到夠出書。（日本設計小站）

日本廣告公司「Pantograph」無厘頭發明笑爆嘴！（點圖放大▼）

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雖說這些設計大多數，純粹是腦洞清奇的設計師們在自我放飛，但是看完以後……竟也油然而生一種想剁手的衝動呢！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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