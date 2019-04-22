野鵝夫婦超市停車場築巢孵蛋　員工圍封讓安靜棲身　網民讚好有愛

野生動物常現身城市，只要有心，牠們可與人類共存。有美國網民於超市停車場發現野生鵝（加拿大雁），他原來更是拖家帶口，和母鵝同於草叢內的巢中孵蛋，網民擔心其情況，即聯絡動物團體處理。數天後他重回原地，驚嘆超市員工為免其他車子及行人經過影響野生鵝，索性用「雪糕筒」圍封，免牠們受騷擾。網民都大讚超市員工超有愛心，讓野鵝有個安靜的棲身地。

漢恩當日於沃爾瑪超市停車場發現有隻雄性野鵝非常着緊車子駛過，令他非常好奇。（fb圖片）

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男網民漢恩（Scoot Hann）於facebook上載一系列相片，表示於當地時間14日駕車到新澤西州一沃爾瑪超市（Walmart）的停車場找位置泊車。當時發現有隻雄性野鵝非常着緊車子駛過，令漢恩非常好奇。他購物後再一次走到停車場，又望到野鵝仍在附近，於是走近觀看。

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野鵝見到漢恩走近即發出兇惡的聲音，漢恩好奇走前，發現草叢有一橙色膠網圍封，原來是野鵝的伴侶正在草叢的巢內孵蛋，為保護家人牠才變得如此緊張。樓主其後通知動物團體處理，之後就離去了。

漢恩指數天後他再到超市的停車場，驚喜地發現野鵝一家的棲身地附近多了數個「雪糕筒」，原來是超市的愛心員工為保護野鵝一家，主動圍起地方讓雄性野鵝更易守護家園。不少網民大讚超市愛護動物，更笑言以後會多光顧這間超市。

（Boredpanda）