【好有愛】貓頭鷹媽媽孵出鴨寶寶　神奇畫面連鳥類專家都話罕見

人類可能會認錯子女，原來雀鳥一樣會認錯，美國一隻貓頭鷹竟然將小鴨當成自己的孩子！美國佛羅里達州一名業餘攝影師，月前發現一隻貓頭鷹住進了後院的小箱子，最近觀察時竟發現牠將鴨蛋當成自己的蛋，並孵出一隻小鴨。貓頭鷹與小鴨並排探頭出洞，畫面既可愛又充滿違和感。無奈貓頭鷹是掠食性生物，專家認為長此下去小鴨會有危險，正當眾人想將小鴨帶走時，牠竟然自行「離家出走」跑到池塘，從此失去蹤影，為這段奇妙親子故事畫上句話。

沃爾夫發現後院的箱子中，有一隻貓頭鷹孵出一隻小鴨。（「Laurie Wolf」fb圖片）

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約一個月前，業餘攝影師沃爾夫（Laurie Wolf）發現後院有一隻鴨子，從一個看似被搜掠過的箱子中取出鴨蛋，然後搬到另一個箱子。沃爾夫和丈夫擔心鴨蛋被其他生物取走，就將盒子放到樹上。最近她觀察箱子時，見到裏面有些「毛茸茸」的東西在擺動，然後一隻貓頭鷹探頭張望，旁邊還有一隻黃黑色的鴨寶寶。看見牠們並排坐在箱子內，沃爾夫馬上拍下奇趣一幕，「實在難以置信」，她估計是貓頭鷹將鴨蛋孵化。

考慮到貓頭鷹是掠食性動物，沃爾夫向一名鳥類專家求助，對方認為鴨子處境危險，有機會被「養母」襲擊。兩夫婦遂打算將小鴨交到當地一個野生保護區代為照顧，他們在貓頭鷹出外時「下手」，二人一靠近箱子，小鴨便不停呼叫，似是在呼喚家人，然後突然跳出，並跑到附近一個池塘，從此失去蹤影。

曼尼托巴省鳥類研究主任阿圖索（Christian Artuso）接受《國家地理》訪問時表示，沃爾夫相中的分別是東美角鴞（Eastern Screech Owls）和美洲木鴨（Wood Ducks）。他形容事件「不常見，但肯定會發生」，稱2005年時他曾觀察一隻貓頭鷹孵出3隻木鴨寶寶，過去亦曾有美國紅隼孵化小鴨，及魚鷹孵化加拿大鵝的案例。

阿圖索解釋，木鴨有「巢寄生」（brood parasitism）習性，鴨媽媽會在其他鴨子或鳥類的窩裏生蛋，讓其他近親鳥類代為孵化，以提高延續下一代的機會。其他鳥類孵出「另類」寶寶時，可能只會覺得孩子有點特別，而木鴨非常「早熟」，很快就能獨立生活。阿圖索承認這宗案例特別，因為木鴨蛋看上去和貓頭鷹的蛋完全不同，木鴨蛋呈橢圓形兼足足大了兩倍，「希望這隻小鴨不會忘記自己的貓頭鷹媽媽」。

（綜合）

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